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2024服贸会：打造全球服务贸易“首秀场”

2024年09月02日16:49 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者赵竹青）2024年中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）将于9月12至16日在北京举办。北京市副市长司马红近日在国新办新闻发布会上表示，2024年服贸会是二十届三中全会后中国举办的首场国家级、国际性大型展会，形成以峰会为内核、以“展览展示+洽谈推介+成果发布”为主体，以配套活动为补充的多层次活动框架体系。其中，专题展设在首钢园区，致力打造全球服务贸易领域的“首秀场”。

一是全球服务贸易峰会，这是服贸会的“重头戏”，将在9月12日上午举办，将邀请党和国家领导人、外国政要、国际组织负责人出席，围绕全球服务贸易前沿问题和发展新趋势开展研讨，凝聚全球服务合作共识，共促服务经济繁荣发展。

二是展览展示活动，包括综合展和专题展。综合展设在国家会议中心，我们设置了成就展、国别展、省区市及港澳台展、主题专区，重点展示服务贸易发展新成就、新趋势。专题展设在首钢园区，继续设置电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务等9个专题，围绕培育发展新质生产力，发挥集群化、链条化办展优势，整合服务贸易优质资源，集中展示服务贸易数字化、智能化、绿色化发展最新成果、最新技术及应用，打造全球服务贸易领域的“首秀场”。

三是洽谈推介，围绕服务贸易发展趋势和专题展内容，举办首都国际医学大会等13场主题论坛、全球采购与企业出海论坛等89场论坛会议、国际合作项目推介洽谈会等52场推介活动、院士圆桌会等25场边会。境内外商协会、重点企业代表和专家学者都将齐聚服贸会，进行相关标准、规则的交流研讨，推介发展政策、优势领域、合作项目。我们还建立了采购商邀请及促进交易合作机制，将邀请4万余名专业观众参会洽谈。同时，不断优化数字平台，新增交易匹配等10余项功能，通过展会联动有效促进投资和贸易合作。

四是成果发布，我们设置了线下线上发布厅，举办首发活动、权威发布、服务示范案例发布等活动。有200余项融合创新成果将陆续发布，包括全球首款人工智能骨科手术机器人等数字化、智能化技术在医疗健康、文化旅游等领域的应用，为参展参会的客商提供最新的行业动态和发展趋势。

五是配套活动。我们将推出丰富多彩的商务考察、投资促进、文化体验等10场配套活动，既有代表行业发展前沿的中关村科技之旅，也有彰显首都特色的文化历史街区沉浸之旅，让参展参会客商多维度感受古都风韵、首都风范、北京风采。

(责编：赵竹青、高雷)
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