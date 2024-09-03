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设计时速350公里！杭温高铁步入开通运营倒计时

2024年09月03日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，杭温高铁步入开通运营倒计时，全线新建5座客运站房正式亮相。

据介绍，杭温高铁正线全长276公里，设计时速350公里，全线设桐庐东、浦江、义乌、横店、磐安、仙居、楠溪江、温州北、温州南9座车站，其中浦江、横店、磐安、仙居、楠溪江为新建车站。

浦江站以“水晶之都，璀璨浦江”为设计理念，站房几何切面的造型犹如工艺美术师刻刀削切下的艺术品，配以通透光滑的表面，宛若遗落在城市广场上的一块“水晶石”。

车站大厅温暖明亮，顶面视觉沿用“水晶”造型结构，轻盈通透，与建筑外形结构浑然一体。站房为线侧下式站型，采用“下进下出”流线方式，总建筑面积约1.5万平方米，站场规模为2台4线。

横店站以“中正仁和，天人合一”为设计理念，将传统建筑的中正理念运用于现代交通枢纽设计中，整体造型方正大气。从东阳古民居建筑中汲取木雕工艺，将传统木结构屋顶的檐椽进行转化，运用在站房正立面设计中。

候车大厅特色吊顶采用仿古建筑屋顶造型，此起彼伏，层叠有序。车站设计与横店影视城主体交相呼应，致力于将横店站打造成具有当地特色的文化传播窗口。站房为线侧+高架式站型，采用“上进下出”流线方式，总建筑面积约3万平方米，站场规模为3台8线。

磐安站以“群山之祖，诸水之源”为设计理念，层叠的山形、起伏的流线、自然的色系从立面造型延伸至室内空间。

整个站房风格响应磐安“山水之意、国磐于安”国家重点生态功能区的城市定位，体现出浓厚的生态休闲意境，展示当地自然山水特色与历史文化传承。站房为线侧平式站型，总建筑面积约8000平方米，站场规模为2台4线。

仙居站以“高山流水，烟涛微茫”为设计理念，结合仙居诗画江南的特色，将车站打造为“云之站房”的建筑形象，凸显地域特色和文化背景。站房以“云纹”勾勒建筑轮廓，并采用穿梭、叠落的手法形成立面元素，展示建筑的缥缈轻盈之态。

候车大厅通过横向格栅与玻璃幕墙结合形成虚实变化，展现中国传统山水画的韵律。站房为线正下+线侧式站型，总建筑面积约2万平方米，站场规模为2台6线。

楠溪江站位于国家级名胜区楠溪江核心区内，以“山水桃源，诗韵楠溪”为设计理念，运用楠溪江中游古村落的民居建筑元素为设计灵感，将传统民居和现代建筑有机结合，诠释楠溪江得天独厚的自然环境与人文风貌。

候车室巨大壁画《灵韵永嘉》为瓯塑壁画，宽39.85米、高3.8米，由数名瓯塑工艺美术师耗时半年打造而成。站房为线侧平式站型，总建筑面积约1万平方米，站场规模为2台4线。

杭温高铁开通后，沿线仙居、磐安、东阳、浦江等地将迈入高铁时代，对于促进长三角一体化高质量发展具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)
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