深市上市公司上半年实现营业收入超9.88万亿元
2024年09月02日17:04 | 来源：新华社
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记者9月2日从深圳证券交易所获悉，截至8月底，深交所2837家上市公司披露上半年经营业绩，合计实现营业收入超9.88万亿元，实现扣非后净利润超4800亿元。
据深交所统计，上半年，深市实体上市公司近八成实现盈利，近半数公司净利润同比实现增长。
上半年，深市实体公司积极进行生产经营活动投入，购买商品投入的现金合计7.14万亿元，同比增长4.82%。同时，深市实体公司应收账款周转率提升，二季度末应收账款平均周转率21.29，同比上升5.95个百分点，较一季度末上升8.82个百分点。
从半年报看，深市先进制造、数字经济、绿色低碳等领域上市公司二季度业绩环比改善明显。其中，先进制造领域公司二季度营收、净利润环比分别增长8.05%、17.35%。数字经济领域上市公司二季度营收、净利润环比分别增长12.87%、36.62%。绿色低碳领域公司盈利规模连续两个季度环比增长。（记者姚均芳、卫韦华）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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