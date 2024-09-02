北京证券交易所9月2日晚间发布的消息显示，截至8月30日，北交所251家上市公司均已披露半年度报告，其中超六成公司实现营业收入增长，超八成公司实现盈利，超四成公司实现归母净利润增长。

数据显示，上半年，北交所上市公司共计实现营业收入784.96亿元，实现归母净利润54亿元。第二季度以来，北交所上市公司经营情况改善回升，共计实现营业收入425.68亿元，环比增长18.48%；共计实现归母净利润29.03亿元，环比增长16.25%。

北交所目前已有超五成上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，专精特新集聚效应明显。第二季度，北交所国家级专精特新“小巨人”企业合计实现营业收入220.13亿元，环比增长16.11%；合计实现归母净利润16.70亿元，环比增长24.16%。

上半年，北交所上市公司持续加大研发投入，研发费用共计37.30亿元，同比增长2.47%。投资者参与方面，截至上半年末，北交所合格投资者704.57万户，较上年末增加29.23万户，累计1000余只公募基金参与市场投资。（记者 姚均芳）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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