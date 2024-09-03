本报记者 王俊岭

日前，山东港口日照港集装箱码头，轮船在停泊作业。

新华社记者 郭绪雷摄

外贸发展有助于促进就业。图为不久前，在位于湖北省咸宁市通城县大坪乡方仕村的大鑫智能传感科技有限公司车间内，员工赶制准备出口的温度传感器产品。

刘建平摄（人民图片）

河北省邯郸市永年区生产的紧固件出口110多个国家和地区。图为当地一家紧固件生产企业的工人在智能仓储车间内搬运货物。

新华社记者 王 晓摄

梁 晨制图（新华社发）

今年前7个月，中国货物贸易进出口规模创历史同期新高，外贸经营主体持续活跃。

随着各地前7个月外贸数据陆续发布，地方外贸的新变化、新趋势引发关注。哪些省份外贸增长加快？哪些地区外贸表现不佳？哪些特色产业成为出口亮点？请看本报记者采写的最新报道——

东部领跑，中西部增长较快

日前，一批进口的340吨铜精矿在阿拉山口口岸完成放射性检测后，运抵中国（新疆）自由贸易试验区乌鲁木齐片区进行卸货地监管。企业享受了乌鲁木齐海关提供的“口岸+卸货地”联合监管新模式，铜精矿“进境到进厂”由原来的10至15天压缩到3至5天。“这可以帮助我们每年至少节约200多万元的仓储费用，加快进口铜精矿采、供、销产业链的循环效率。”新疆五鑫铜业有限责任公司财务总监汤景齐说。

这是中国外贸保持稳中向好态势的一个缩影。仔细分析近期各地陆续发布的最新外贸数据，一些结构性特征更加清晰。

——东部省份持续领跑。广东省外贸继续保持良好增长势头，进出口总值5.17万亿元，较去年同期增长13.9%；浙江省进出口总值3.01万亿元，同比增长7.6%，外贸份额占全国比重稳步提升；江苏省货物贸易进出口总值3.15万亿元，同比增长8.1%，增幅较全国高1.9个百分点……今年前7个月，多个东部地区的外贸大省都表现亮眼。

“今年1至7月，浙江全省有进出口实绩的民营企业98879家，同比增加8.5%。同期，外商投资企业进出口、出口、进口分别增长6.9%、6.0%和8.4%。”杭州海关统计分析处处长王杨说。

——多个中西部省份增长较快。今年前7个月，四川省货物贸易进出口总值5825.2亿元，规模创历史同期新高，12.1%的同比增速列全国第十；新疆外贸进出口总值2532.7亿元人民币，同比增长39.1%，边境小额贸易、一般贸易继续发挥着全区外贸的支撑作用；山西省货物贸易进出口1012亿元人民币，同比增长14.7%，活跃外贸企业数量持续增加……

合肥海关统计分析处处长汪德葆说，前7个月，安徽省货物贸易进出口总值4758.9亿元人民币，同比增长7.4%。前7个月及7月份当月规模均位居全国第九、中部第一。“今年以来，安徽对欧盟、美国、东盟等主要地区的进出口均实现增长；民营企业、国有企业、外商投资企业进出口均有所增长。”汪德葆说。

同时要看到，一些地区今年以来外贸增速表现一般。比如，从前7个月数据来看，河南省外贸进出口总值3945.7亿元，同比下降9.8%；云南省外贸进出口总值同比下降1.3%。不过，积极因素同样在累积：河南省有进出口实绩的外贸企业数量持续攀升，7月份外贸进出口值同比增长14.3%；昆明海关累计监管中老铁路上半年进出口货物276.1万吨，跨境货运持续保持快速增长态势。

特色产业是贸易“主力军”

各地如何在外贸领域取得好成绩？记者在采访中发现，地方优势产业、特色产业是关键。

有的持续发挥比较优势，提升产品国际竞争力。据长沙海关统计，今年前7个月，湖南省出口工程机械194.4亿元，同比增长25%。从地域看，长沙、株洲、湘潭出口增长速度较快；从产品看，推土机、压路机、叉车、起重机等品类表现不俗。

8月30日，中联重科股份有限公司发布的最新报告显示，今年上半年，公司海外收入同比增长43.9%，产品覆盖超140个国家和地区。“中国工程机械产品的国际认可度越来越高了。比如，在4月24日举办的法国巴黎国际工程机械与建材机械博览会上，我们展出的R135-8RA塔机不仅拥有高品质、高安全、高寿命等特点，还配置了集远程安全巡检、远程设备调试等功能于一体的智慧指挥中心，获得海外客户称赞。”中联重科海外公司副总经理黄成娅说。

有的依托本地产业链供应链，将外贸业务做大做强。前不久，在南京海关所属苏州工业园区海关监管下，苏州华星光电技术有限公司顺利将一批货值68万元的液晶显示板出口到埃及。“今年1至7月，我们公司出口产品货值超41.89亿元，同比增长37%。”该公司关务经理卢珏说。

卢珏告诉本报记者，凭借独特技术优势，华星光电生产的液晶显示板画质好、清晰度高、灵敏性强，特别是HVA电子曲面竞技屏以其高刷新率、高曲率设计、低能耗环保等技术优势在业内实现了领先，产品受到美国、墨西哥、韩国、匈牙利等客户欢迎。“长三角地区有着强大的产业链供应链体系，我们生产所需的关键原材料和零部件基本可以通过本地供应商实现全覆盖。这是我们出口持续向好的一个重要原因。”她说。

还有的深挖特色产业潜力，抢抓海外市场机遇。位于山西省运城市闻喜县的宏伟玻璃器皿有限公司主要从事花瓶、酒杯、餐具等各类日用玻璃制品生产制造，产品远销美国、法国、瑞士、马来西亚等地。该公司财务负责人景义告诉本报记者，2023年公司出口额超过2500万美元，目前在手的外贸订单已经排到了今年12月份，全年有望实现“满产满销”。

“手工玻璃器皿是山西运城的一大特色产业。相比机器生产的标准化、规模化，我们的手工制作工艺能够更好满足海外消费者在配色、造型、功能等方面的个性化需求。”景义说，近年来太原海关积极为企业提供通关一体化、原产地证书等服务，当地商务部门也努力帮助企业赴法兰克福、拉斯维加斯等地进行海外展销，这些都促进了企业出口业绩向好。目前，企业正打算进一步丰富个性化服务内容，提升出口产品附加值。

外贸新增长点持续涌现

四川成都的平板电脑、安徽芜湖的新能源汽车、广东东莞的国潮玩具……放眼全国各地，越来越多的外贸新增长点持续涌现。

新增长点可以是新鲜的农产品。夏末，深州市碧波果品有限公司厂房内一片热火朝天，工人们正在将一箱箱打包好的鲜梨装上集装箱准备发货。石家庄海关提供给本报记者的数据显示，今年1至7月，河北省出口鲜梨14.10万吨，金额8.01亿元人民币，同比分别增长92.16%、31.28%。

“深州市地处滹沱河故道的冲积平原，是著名的河北鸭梨黄冠梨原产地。这里的鸭梨、黄冠梨、玉露香梨、红香酥梨等口感好、水分足，深受印尼、马来西亚、菲律宾等气候较热地区消费者的青睐。目前冷藏技术比较发达，只要将温度、湿度、通风控制好，鲜梨的保质期就可以很长。”深州市碧波果品有限公司董事长边庆刚说，今年前7个月，公司鲜梨出口量增长90%以上。今年企业还计划进一步拓展出口品类，把衡水的葡萄、桃子等更多优质水果出口到海外。

新增长点还可以是好用的智能家电。今年1至7月，浙江省出口家电近700亿元，同比增长约18.2%。同期，浙江森歌智能厨电股份有限公司生产的厨电产品出口额超过9700万元，同比实现了快速增长。

“嵊州是全国集成灶、吸油烟机和燃气灶等厨电产品的主要生产基地。我们围绕全球消费者对厨房生活品质提升的需求，加速布局数智化生产体系，以智能化、集成化、套系化的产品为消费者提供一站式厨房解决方案。”浙江森歌智能厨电股份有限公司外贸经理周文军举例说，企业历时3年研发的智能水洗技术可以实现蒸烤箱自动清洗烘干，不仅斩获“2024德国红点奖”，而且为行业探索了下一代集成灶的发展方向。

培育壮大新增长点，离不开一系列支持政策。“今年3月份，我们的主打产品投影仪纳入了‘综合保税区内维修产品目录’，这对我们来说是非常重要的利好。”四川宜宾极米光电有限公司运营总监桂文文举例说，纳入目录后，企业就可以在综合保税区内开展自产投影仪的保税维修，与过去只能在海外维修相比，每年可节约成本数百万元。

今年8月，该企业首批投影仪套装已进入综保区准备开展维修。成都海关自贸处副处长宋双庆说，海关联合当地商务、生态环境等部门共同完善监管方案，优化了保税维修辅助系统，目的就是帮助确保企业用足用好相关便利化措施。

随着高质量发展深入推进，开放的新故事正在日益增多。

(责编：卫嘉、白宇)

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