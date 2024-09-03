本报记者 李增辉 王欣悦

数据来源：西部陆海新通道物流和运营组织中心

制图：张丹峰

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2019年8月，国家发展改革委印发《西部陆海新通道总体规划》。5年来，通道目的地已从全球166个港口拓展到523个港口。这条活力澎湃的国际经济走廊，释放西部地区开放发展新动能，创造共建“一带一路”合作共赢新机遇。今年起，重庆与东盟之间的跨境铁路冷链通道实现“双向对开、常态运行”，记者走近一趟满载香蕉的冷链班列，感受其中的发展热度。

7月8日上午，重庆市江津区珞璜临港产业城小南垭铁路物流中心，一列中老泰冷链班列到达，吊车及时卸下集装箱。

集装箱中装满香蕉，7月2日凌晨从老挝万象南站装车出发，经中老铁路，于7日晚抵达重庆小南垭。此后，这些香蕉将被分销至重庆各区县，以及四川、湖南等周边省份。

水果抢“鲜”到达，归功于冷链班列的开行。今年起，重庆与东盟之间的跨境铁路冷链通道实现“双向对开、常态运行”。冷链班列使用了特制冷藏集装箱，箱内温度保持在15摄氏度左右，榴莲、山竹等东盟国家优质水果能新鲜直达重庆，重庆特产也能更便利地走出国门。

冷链技术便利生鲜运输，拓宽了货物运输的品类，折射出西部陆海新通道新发展新变化。截至6月底，西部陆海新通道铁海联运班列货物运输品类已增加到1157种，辐射我国18个省份72个城市153个站点，通达全球124个国家和地区的523个港口。

开拓——

吸引货源持续发展

冷链班列从无到有，背后是物流从业者们的持续努力。

“首先我们要让这趟班列跑起来，打出知名度，让东盟国家了解这趟跨境冷链班列，吸引到货源，才能持续发展。”重庆新陆海供应链有限公司董事长李照邦说。

冷链班列运什么？需要找到一种风险低、货源稳定的商品，以保证班列长期运行。“老挝等东南亚国家的香蕉产业发展很好，我国对香蕉需求量也大。”李照邦说，“香蕉货值不高，运输风险较小，并且一年四季不断生长，很适合作为打底商品。”

确定了香蕉这一品类后，公司组建起专项小组，找到老挝多家成规模的香蕉园，线上沟通数次后，组织人员前往老挝实地考察。

“落地老挝后，那里的果农都十分愿意加入到冷链班列项目当中。”李照邦说，“其中有一位老板，为了加入班列项目，愿意不要定金，香蕉抵达重庆后，我们才给她汇款。”

冷链班列为什么如此受欢迎？它有多重优势。

首先，铁路跨境运输，从老挝万象直达重庆只需4天。相较之下，以前常用的公路运输，需要多次装卸；同样快速的空运，价格又过高。“水果的保鲜要求很高。例如，榴莲采摘后，必须要在6天内进入市场，有冷链班列保障，后续分销安排也能更加灵活。”李照邦介绍。

其次，特制的冷藏集装箱可以保持适宜温度，保证水果品质。海关的通关绿色通道，也为跨境班列提供保障。

冷链班列还为国内水果进口商提供了新选择。以往，寻找货源、报关、沟通运输渠道等工作都要进口商来做。“现在有了跨境冷链班列，我们公司计划提供专业的水果进口中介服务，探查货源，保障运力，让国内商户‘坐等卸货’。”李照邦说。

承载着众人的期待，7月2日凌晨，一趟满载香蕉的冷链班列，从老挝万象南站出发了。

运行——

精心调度保障运行

冷链班列在火车轨道上驰骋。

从老挝万象到重庆小南垭，列车跨境直达，运输效率大大提高。但是，因涉及国内外两段路程，即便是同一班车，也需要更换车次，分别安排运输路线。如何精心调度，保障好班列运行？

“从老挝万象到云南磨憨，冷链班列可以走中老铁路。从磨憨到重庆小南垭这一国内段，我们要引导物流公司登录中铁货运官网，选择最适宜的国内运输线路。”小南垭营业室货运值班员周小娟说，“到达小南垭后，我们将第一时间通知物流公司，并派专人实时盯控装卸流程，提供全面、全程、全方位服务。”

在路线设置之外，各铁路站点还需要做好列车到站的接车工作。

离这趟冷链班列抵达还有4小时，小南垭站车站调度员陶勇已经开始关注它的动向。

工作台上，两部电话轮番响个不停，数字化大屏上显示着密密麻麻的调车线路，信号灯不断闪烁。陶勇聚精会神地盯着控制台，一边通过对讲机了解调车进度，一边致电货运室，沟通货物对位的现场准备情况。

生鲜运输，必须争分夺秒。在科学调度下，站内早早做好接车准备。“列车到达后，我们仔细核对列车发站、收货人等信息，负责卸车对位工作；货运室则马上组织卸车及分散货物，环环相扣，效率就提上来了。”陶勇说。

在高效的运输组织下，这趟冷链班列准时到达小南垭铁路物流中心。

回程——

靠前服务助力出口

卸下香蕉后，冷藏集装箱不会空着。这一头，重庆市潼南区的磊书果品有限公司，正等着将自家柠檬装上车，同样经西部陆海新通道，出口至泰国。

潼南区地处北纬30度线附近，偏酸性的土壤和便利的灌溉条件，适宜柠檬生长。柠檬作为餐饮常用调味品，在东盟国家销路很广。有了冷链班列解决保鲜问题，重庆柠檬迎来走出去的契机。

磊书果品有限公司的柠檬得以走出国门，还有海关部门的帮助。重庆海关所属永川海关稽核科科长谭希盛在“送政策上门”活动的一次走访中，建议他们尝试出口，“一斤柠檬在国外的价格比国内要高不少，做外贸一定划算。”

“能去更大的市场，我们当然高兴。”公司负责人胡再洋说，“但我们都是地地道道的农民，出口手续太复杂，搞不来咋办？”

“不用慌，有我们。”谭希盛介绍，“海关有服务企业的长效机制，能对企业出口进行全程协助。”

“走出去，让我们的柠檬出口到国外！”胡再洋表达了出口意愿后不久，海关的工作人员来到公司，收集整理出口检疫要求、规划申报流程，帮助公司完成了出境水果果园和包装厂的注册登记及对外推介等。

之后，通过通关绿色通道、7×24小时预约通关等服务，磊书果品有限公司一批重28吨的鲜柠檬搭上冷链班列，销往泰国。

目前，通过西部陆海新通道，潼南柠檬、忠县忠橙和梁平预制菜等特色产品走出国门。今年上半年，重庆经西部陆海新通道货运量达12万标箱，同比增长54%，货值231.85亿元，同比增长89%。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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