本报北京9月2日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会发布8月份中国物流业景气指数为51.5%，较上月回升0.5个百分点；中国仓储指数为50.2%，较上月回升3.7个百分点。

数据同时显示，8月份，新订单指数为51.8%，较上月回升0.6个百分点，新订单指数保持扩张。企业增长预期较好，8月份，业务活动预期指数为56.3%，较上月回升1.7个百分点，连续多月处在较高景气区间。中国物流与采购联合会总经济师何辉分析，8月份，随着各项政策逐步落实和部分地区极端天气影响减弱，产业链供应链上下游联动加速，业务需求量继续保持增长，扩张态势在延续。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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