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前七个月中非贸易规模创历史同期新高

本报记者 张翼
2024年09月03日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：前七个月中非贸易规模创历史同期新高

从海关总署获悉，今年前7个月，中国对非洲进出口1.19万亿元，同比增长5.5%，规模创历史同期新高。近年来，中国与非洲持续深化贸易合作，进出口规模快速提升。2000年至2023年，中非贸易规模由不足1000亿元增长至1.98万亿元，年均增长17.2%，高于同期中国整体货物贸易年均增速4.6个百分点。

作为中非贸易发展状况“晴雨表”和“风向标”的中国—非洲贸易指数也显示，2023年这一指数首次突破1000点，达到1010.83，比2022年的990.55点上升20.28点，呈现良好发展态势。

船舶、汽车、风力发动机组等机电产品拉动对非出口增长。前7个月，中国对非洲出口6979.3亿元。其中，机电产品出口3697亿元，同比增长4.9%，占同期中国对非洲出口总值的53%，拉动对非出口整体增长2.5个百分点；船舶、汽车、风力发动机组等产品出口均呈现快速增长态势，分别增长44.8%、35.8%、253.1%。

能矿类产品、农产品领域合作促进相关产品进入中国市场。前7个月，中国自非洲进口4908.9亿元，同比增长15.5%。其中，自非进口金属矿砂、能源产品合计1.62亿吨，价值2593亿元，同比增长8.8%，合计占中国自非洲进口总值的52.8%。同时，农产品进口成为双边贸易的新亮点。前7个月，中国自非洲进口农产品253.5亿元，同比增长7.2%，高于中国农产品进口整体增速，芝麻、烤烟、夏威夷果等非洲特色农产品进口量分别增加38.8%、32.7%、106.2%，占中国同类产品进口量比重均超四成。

(责编：罗知之、陈键)
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