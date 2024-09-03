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资管业务逆势突围，券商做对了什么？

李 文
2024年09月03日09:00 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：资管业务逆势突围，券商做对了什么？

上市券商半年报正式收官。在业绩整体承压的背景下，券商资管业务展现出较强韧性，有25家上市券商资管业务收入实现同比正增长。同时，上半年券商私募资管产品规模增至5.8万亿元。资管业务的稳健发展，对于熨平券商整体业绩波动发挥着一定的作用。

那么，此次逆势突围，券商资管究竟做对了什么？

首先，资管规模的增长是业绩提升的主要驱动力。截至2024年6月末，券商私募资管产品规模合计为5.8万亿元，相比去年末增长了4931亿元，增幅为9.3%，实现显著增长。进一步来看，固收类私募资管产品为业务规模的增长贡献了主要增量。截至上半年末，券商固收类私募资管产品规模为47709.82亿元，相比去年末增长了5015.88亿元，增幅为11.75%。笔者认为，这在一定程度上反映出券商在资产配置上注重稳健性与安全性，并通过持续优化产品结构，提升了对投资者的吸引力。

其次，券商资管业务擅长“多点开花”，灵活创新。不仅仅是私募资管规模，公募产品、企业ABS等业务规模均在不同程度上实现正增长，形成了多元化、全方位的业务布局。比如，上半年，在资本市场波动的背景下，各类资产分化明显，不少券商资管发行了一些“固收+”、挂钩衍生品的指数增强等新策略，加大公募产品布局，有效对冲了主动权益类产品带来的业绩压力，还丰富了产品谱系，满足了不同风险偏好的投资者需求。笔者认为，在合规展业前提下，券商资管可以基于固收类产品规模稳健增长，深化在混合类、权益类、金融衍生品类方面的布局，进一步将投研优势应用在资管产品创新中。

最后，从业务布局角度来看，“公募+私募”双轮驱动的发展模式已成为券商资管业务转型的共识，并为持续提升主动管理能力蓄力。尤其是公募资管业务，已经成为资管行业中公认的成长型赛道。目前，券商正在积极设立资产管理子公司并申请公募基金管理业务资格，这也是券商发力资管业务、进一步推进专业化经营、寻求高质量发展的前奏。而此次业绩逆袭，也是券商资管转型成效的体现。

资管新规实施以来，券商资管加速有序发展。笔者认为，提升产品创新能力、细化投资策略、推动资管业务规模稳中有增、巩固和拓展代销渠道、优化服务模式、探索和机构的多种合作模式等，都是券商资管可以继续探索的方向。同时，资管业务也是券商服务实体经济发展、服务居民财富管理的抓手，作为居民财富“管理者”，做好普惠金融“大文章”、满足投资者持续多样化的财富管理需求、提升居民财富收入和获得感也是券商资管的职责所在。

(责编：罗知之、陈键)
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