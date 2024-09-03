郭冀川

原标题：轻工业拟实施大规模设备数字化改造更新

9月2日，工业和信息化部公开征求对《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》（以下简称《实施方案》）的意见。

《实施方案》提出目标，到2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，成熟易用的数字化解决方案应用更加普及，先进适用的数字化转型标准贯标范围更加广泛，质高价优的智能产品研发供给能力显著增强，轻工业数字化转型取得显著成效。

具体来看，包括“轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%”“打造100个左右成熟易用的数字化场景解决方案”“制修订100项以上基础共性、场景应用、终端产品等国家、行业、团体标准”等目标计划。

《实施方案》还提出，到2030年，规模以上轻工企业普遍实施数字化改造，数字化转型场景更加丰富，技术服务体系和标准支撑体系基本完善，构建形成深度赋能轻工业“智改数转网联”的数字生态，轻工业数字化、网络化、智能化水平显著提升。

值得注意的是，《实施方案》提出，实施大规模设备数字化改造更新。编制轻工行业设备更新指南，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件。支持企业内外网改造升级，加快5G、工业光网、IPv6等网络通信技术应用。建立健全网络安全和数据安全防护机制。

此次《实施方案》实施大规模设备数字化改造更新下设专栏，落实数字化改造升级工程，具体涉及家用电器行业、家具行业、五金制品行业、造纸行业、日用化学行业、自行车/电动自行车行业、皮革行业、塑料制品行业、电池行业、照明行业，共计十大行业领域。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者分析，数字化转型是提升轻工业竞争力的关键途径，通过实施大规模设备数字化改造更新，可以显著提升轻工企业的生产效率、产品质量和市场响应速度，从而推动轻工业向高质量发展迈进。

郑磊表示：“随着消费者对个性化、高品质产品的需求日益增长，轻工企业需要通过数字化转型来适应这一变化。设备数字化改造更新有助于企业实现柔性化生产、定制化服务等新型生产模式，满足市场的多元化需求。”

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对记者表示，从行业影响来看，这些行业的关键设备和工艺将通过数字化改造实现升级，提高生产效率和产品质量。从技术影响来看，工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件将在轻工行业得到大规模推广和应用，助力企业实现数字化转型。此外，《实施方案》支持企业内外网改造升级，加快5G、工业光网、IPv6等网络通信技术的应用，将为数字化转型提供坚实的网络基础。

(责编：罗知之、陈键)

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