贺王娟

原标题：透视上市公司半年报：多行业加速复苏 海外业务成亮点

编者按：随着5000余家A股上市公司如约披露2024年半年报，从具象的数字和增幅间，我们得以进一步窥得中国经济复苏暖意：能源电力、金属材料、消费电子、半导体、汽车、医药等多个行业景气度明显回升，相关上市公司交出亮眼成绩单；从“产品出口”到“品牌输出”，从海外并购到投资自建，“出海”成为众多企业不约而同的选择，也成为其开辟新增长曲线的重要法宝。

2024年半年报披露落下帷幕，5346家上市公司如期交出上半年成绩单。

据《证券日报》记者统计，从业绩表现来看，包括格力电器、洛阳钼业等在内的56家上市公司上半年营收超1000亿元，46家公司净利润超100亿元，其中，中国建筑、中国石油、中国石化等3家公司营收保持万亿元规模；从业绩增幅来看，1985家上市公司实现净利润同比增长，627家实现扭亏或减亏；从行业来看，能源电力、金属材料、消费电子、半导体、汽车、医药等行业景气度回升明显，业绩增幅亮眼。

梳理上市公司半年报可知，市场需求增加、行业加速复苏、海外收入大增等，成为不少上市公司业绩增长的主要影响因素。

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林对《证券日报》记者表示，上半年，大规模设备更新和消费品以旧换新政策持续释放巨大内需市场潜力，加快企业转型升级和高质量发展的速度，让多个产业景气度回升。而上市公司海外收入的大增，表明了我国产业的全球竞争力进一步加强。

多行业业绩改善

上半年，旅游市场延续复苏态势，据文化和旅游部公布数据，2024年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%，国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。与之相关的旅游酒店、出行、景点类相关上市公司业绩修复明显，在74家相关上市公司中，有58家实现盈利。

汽车产销保持高增长，汽车行业上市公司业绩回暖明显。上半年，287家汽车行业上市公司合计实现营收1.79万亿元，同比增长7.46%；合计实现归母净利润783.07亿元，同比增长15.51%。其中249家实现盈利，占比逾八成。

长城汽车表示，上半年，汽车行业主要经济指标呈增长态势，伴随汽车以旧换新活动持续开展，地方配套政策陆续出台及新车陆续推出，汽车产销保持稳定增长，同时新能源车产销继续保持较高增长态势。

下游市场需求回暖，助推半导体行业景气度攀升。在159家半导体上市公司中，有36家业绩增幅超100%，此外，超八成公司二季度业绩实现环比增长，延续复苏态势。北方华创称，上半年公司业绩增长主要系公司订单增加，带来销售量的相应增加。韦尔股份称，市场需求复苏，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，拉动了公司业绩增长。

受益于人工智能发展带来的算力需求提升，通信行业上市公司盈利能力持续改善。在122家通信行业上市公司中，有五成实现净利润同比正增长。其中，三大电信运营商业绩表现稳健，上半年均实现营收和净利润双增长。

医药需求提升背景下，293家医药制造产业链上市公司业绩表现亮眼，近六成实现净利润增长，其中百利天恒、仟源医药、神州细胞等实现扭亏。对于业绩扭亏的原因，神州细胞表示，公司产品销售增长助力公司业绩扭亏为盈。

积极推进海外业务

记者梳理半年报发现，海外业务成为多家上市公司业绩大幅增长的助推因素之一。面对巨大的海外市场，上市公司正积极推进全球化战略，加速海外市场产能及营销网络布局。

长城汽车表示，公司上半年业绩增长主要系公司整车销量增长，以及海外、中高端产品销量占比提升带来单车收入提升所致。在营销网络方面，目前长城汽车海外市场已覆盖170多个国家和地区，且生产布局方面，公司实行国内、海外“双轮驱动”，持续全球化生产布局。

电网设备及新能源、食品饮料、电子、通信、医药等行业上市公司也均加快布局海外市场。以电网设备上市公司为例，双杰电气表示，公司上半年净利润同比增长43.31%，主要受益于公司各业务板块协同效应发挥显著作用，带动营业收入大幅增长，同时公司不断加强国内外市场拓展力度，“出海”业务取得较好成效。

电网设备上市公司正积极在海外建厂。据悉，目前海兴电力正稳步推进在欧洲、非洲等地新的本地化经营实体的基础设施建设落地。上半年威胜信息也新增墨西哥、印尼两家子公司启动实施沙特、印尼、墨西哥建厂规划。

此外，医药行业国产创新药“出海”热情高涨。神州细胞表示，目前国产创新药“出海”热情仍在持续，据各大药企公开披露的信息显示，今年以来发生的国产创新药对外授权许可项目累计交易金额已超百亿美元，彰显着中国创新药研发正逐步登上国际舞台。

神州细胞认为，伴随着产品力的提升，未来以临床价值为导向的创新药发展之路将更为清晰。国际化战略有望打开医药公司成长的天花板，海外盈利的提升或将反哺研发，形成产业正循环。目前公司也在积极布局海外市场。

中国金融智库特邀研究员余丰慧表示，当前，“出海”成为企业不断拓展市场和业务范围的一种必然趋势，但与此同时，企业也需不断提升竞争力、创新能力和国际化水平，以应对不断变化的市场环境和竞争格局。

(责编：罗知之、陈键)

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