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新能源汽车产销火热、出口市场表现亮眼

超八成汽车行业上市公司上半年盈利

2024年09月03日09:02 | 来源：证券日报
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原标题：超八成汽车行业上市公司上半年盈利

目前，A股287家汽车行业上市公司（按申万行业分类）2024年半年报已全部披露完毕。数据显示，上半年，287家公司合计实现营业收入1.79万亿元，同比增长7.46%；合计实现归母净利润783.07亿元，同比增长15.51%。其中，249家公司实现盈利，占比逾八成。

“2024年上半年，汽车行业上市公司整体业绩表现良好，但分化现象明显。”国际智能运载科技协会秘书长张翔表示，一方面，比亚迪、上汽集团等大型企业规模不断扩大，享受着规模效益带来的优势；另一方面，销量不足的车企则面临亏损困境。新势力与传统车企各有千秋，但传统车企亟须转型，而合资车企则通过与中国本土企业合作来寻求出路。

多项财务指标持续向好

受益于新能源汽车市场的快速发展以及传统燃油车市场的稳定增长，今年上半年，汽车行业上市公司资产规模持续壮大。截至6月30日，287家汽车行业上市公司资产规模合计达4.86万亿元，同比增长8.09%。其中，上汽集团、比亚迪以及潍柴动力3家公司资产总额合计达2万亿元，占比近41.18%。

营收方面，今年上半年，有24家公司营收超百亿元，其中，比亚迪以3011.27亿元位居第一，上汽集团、潍柴动力分别以2770.86亿元、1124.90亿元位列第二位、第三位。从营收增速来看，赛力斯营收同比增长489.58%，位居行业之首，*ST亚星、金鸿顺、沪光股份、泰祥股份以及华阳变速等公司营收同比增幅也均超100%。

归母净利润方面，今年上半年，比亚迪以136.31亿元的净利润位居榜首，长城汽车、上汽集团以及潍柴动力的归母净利润则均超50亿元。此外，有194家公司实现净利润同比正增长，40家公司归母净利润同比增长超100%。

研发投入方面，今年上半年，287家汽车行业上市公司合计投入研发费用729.97亿元，较去年同期的621.43亿元增长17.46%，平均每家公司投入2.54亿元。其中，比亚迪研发投入达196.21亿元，同比增长41.82%。此外，有超七成公司研发投入实现同比增长，其中航天智造研发费用同比增长1481.04%，位居首位。

毛利率方面，今年上半年，287家汽车行业上市公司平均销售毛利率为20.72%，去年同期为20.41%。其中，中汽股份的销售毛利率为72.07%，位居第一；284家行业公司的销售毛利率为正值。

净资产收益率方面，今年上半年，287家汽车行业上市公司平均净资产收益率为2.64%，较去年同期略有下滑。其中，金杯汽车的净资产收益率为17.13%，位居首位。

中期分红方面，有52家公司选择在中期分红，较去年同期的19家增长173.68%。

行业发展韧性十足

记者梳理半年报发现，今年上半年，中国汽车行业展现出强大的韧性和发展潜力，产销量稳步增长，新能源汽车和出口市场表现亮眼。

受国家和地方各项促消费政策落地、汽车营销活动轮番推出、新车型大量上市等因素共同拉动，市场回暖，汽车消费逐步复苏。中汽协数据显示，今年上半年，汽车产销量分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。

中国汽车出口延续了强劲的增长势头，上半年出口279.3万辆，同比增长30.5%，进一步巩固了全球汽车出口第一的位置。其中，新能源汽车出口达60.5万辆，同比增长13.2%。中国汽车品牌通过技术进步、价值创造、品质提升、服务升级，产品力和品牌力持续提升，受到更多消费者认可，自主品牌的市场份额稳步攀升。

具体来看，作为行业龙头，比亚迪新能源乘用车已进入77个国家和地区，深受全球消费者青睐。比亚迪通过不断完善多品牌梯度布局，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，更好地满足用户多方位全场景用车需求。同时，比亚迪积极推进本地化生产进程，乌兹别克斯坦工厂已启动生产，泰国、巴西与匈牙利的工厂建设稳步推进。

上汽集团、长安汽车等车企也积极应对行业挑战，通过优化产销结构、巩固基盘市场、深耕海外市场等措施，取得了积极成效。长安汽车全面推进“海纳百川”计划，加速构建全球运营体系，有序推进泰国生产基地建设、墨西哥市场体系搭建，并取得显著成果。

日前，国家有关部门发布多项利好政策，推进汽车消费以及汽车行业技术革新。业内人士认为，随着新能源汽车技术的不断成熟和消费者认知度的提高，叠加政策支持，新能源汽车市场将迎来更加广阔的发展空间，继续保持强劲快速的增长态势，渗透率有望再度增加。

“随着政策支持和消费者接受度提升，新能源汽车市场将持续增长，为中国汽车行业带来新的发展机遇。与此同时，随着新势力车企的崛起和传统车企的转型，汽车市场竞争将更加激烈。”中欧协会智能网联汽车秘书长林示向《证券日报》记者表示，智能网联汽车将成为未来发展趋势，企业需要加大研发投入，抢占技术制高点。此外，中国车企仍将持续拓展海外市场，输出技术和产品，进一步提升国际竞争力。

(责编：罗知之、陈键)
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