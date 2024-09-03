张晓玉

原标题：光伏行业上半年业绩承压 企业如何破局而出？

近年来，光伏行业正经历着前所未有的变革与挑战，行业竞争加剧。公开数据显示，当前国内市场集中式和分布式光伏项目的TOPCon组件价格已跌破0.8元/W，二者的执行价格分别低至0.71元/W和0.77元/W。

在行业波动下，光伏相关企业净利润普遍出现下滑。东方财富Choice数据显示，今年上半年，36家光伏上市企业中，有19家业绩出现亏损；此外，还有10家业绩下滑。

未来，光伏企业如何应对市场波动、维持竞争力，成为行业关注的焦点。

市场竞争激烈

根据中国光伏行业协会统计数据，2024年上半年，多晶硅、硅片价格下滑超过40%，电池片和组件价格下跌超过15%。这不仅导致行业利润空间被进一步压缩，还加速了行业内卷。

弘扬太阳能创始人刘继茂在接受《证券日报》记者采访时表示：“近年来，光伏行业不断扩产以抢占市场份额，各类光伏企业纷纷投入大量资金和资源来扩大生产能力。然而，随着全球市场需求的变化和不确定性增加，产品价格持续下行。”

低价竞争背后是光伏产能阶段性、结构性供需错配的难题，从行业发展来看，随着多环节价格跌破成本线，企业关停产线、项目延期或取消的情况时有发生。

此前，华东重机于8月5日晚间正式对外公告，因受光伏产业链价格整体下滑严重并持续走低、电池片价格持续处于低位的影响，继续投资将不能达到合同订立时的商业目的，公司决定终止投资建设亳州年产10GW的N型高效太阳能电池片生产基地项目，并注销项目公司华东光能科技（亳州）有限公司。这笔投资额达到60亿元的项目无疾而终。

据《证券日报》记者统计，今年3月份以来，多家企业的多个光伏项目停产、暂缓或延期，包括聆达股份、和邦生物、正业科技、阳光中科等。

此外，随着技术的不断演进，光伏企业间的专利纠纷愈发频繁，尤其是在高效电池和组件技术领域，竞争尤为激烈。

以晶澳科技为例，公司半年报显示，截至2024年6月30日，公司拥有有效专利1827项，其中发明专利977项，与2023年底的1263项专利相比，有了显著增长。企业通过加大研发投入，不断强化技术优势，形成了坚固的知识产权壁垒。

金辰股份CEO祁海珅对《证券日报》记者表示：“专利布局成为光伏企业‘扬帆’海外市场的关键之一，这是众多企业在产品与技术工艺层面难以轻易绕过的现实障碍。由于技术路线的多样性与复杂性，众多核心专利技术形成了一定壁垒，使得企业在国际化进程中面临日益加剧的专利风险。”

企业积极寻求突破口

面对国内市场的白热化竞争态势，光伏企业正积极寻求全球化布局，以拓展新的市场空间，分散市场风险。

近年来，中东成为光伏企业投资的新热土。2024年7月份，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）全资子公司分别与晶科能源、TCL中环签署协议，拟投资超过30亿美元建设硅片、电池和组件项目。半年报显示，晶科能源在中东市场的占有率已达到50%，公司组件产品海外市场出货量占比约65%，海外营收占比约71%。

除中东外，光伏企业也在欧美市场积极布局。半年报显示，阿特斯已在美国德克萨斯州梅斯基特和印第安纳州杰斐逊维尔市分别建立了5GW的N型新技术光伏组件工厂和5GW高效N型电池片项目。隆基绿能称，公司已实现北美区域出货顺畅通关，美国5GW组件工厂已经正式投产。

中国企业联合会特约研究员胡麒牧表示：“全球化布局不仅是光伏企业规避市场风险的重要策略，也是其扩大全球市场份额的关键步骤。随着全球光伏市场的需求不断增加，尤其是中东、北美等市场的需求增长，光伏企业有望在这些市场获得新的增长点。”

此外，光伏企业也在积极加码创新。

晶科能源方面认为，数字化与智能化是破局关键。通过智能系统联动生产线、自动化运输和智能立体仓库，公司在上半年显著提升了生产运营效率和成本控制能力。

天合光能副总裁、光伏科学与技术全国重点实验室副主任陈奕峰则从行业生态构建的角度提出了独到见解。“第一，希望协会发挥指引、统筹的作用，龙头企业应该有所担当、团结起来，互相促进、良性竞争；第二，建议限制没有技术含量的低端产能继续扩产；第三，尊重创新，保护创新，特别是保护知识产权，以打造更好的产业生态。”

通威股份光伏首席技术官邢国强同样将创新视为行业发展的核心驱动力。他表示，整个行业一定要尊重创新、重视创新，通过有效的知识产权保护，让研发投入产生差异化和竞争力，这也是光伏行业未来朝着更健康方向发展的必要途径。

海泰新能相关负责人对《证券日报》记者表示：“公司毛利率高，主要系公司前期签订的合同履行期间，原辅材料价格下降，成本端降幅高于销售端，同时在接单环节放弃亏损订单，保证组件毛利空间，实现了毛利率的上升。”

在胡麒牧看来，在政策支持和推动下，光伏行业将逐步淘汰落后产能，推动行业整合与重组。

(责编：罗知之、陈键)

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