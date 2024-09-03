姚 进

原标题：管好汇率风险是“走出去”必修课

随着人民币汇率弹性增强、双向波动成为常态，企业在日常的进出口贸易、外币债务、对外投资、工程项目等方面均面临一定的汇率风险。为帮助企业更好认识、管理汇率风险，近日，国家外汇管理局升级编发了《企业汇率风险管理指引》（以下简称《指引》）。

近年来，随着人民币汇率形成机制市场化程度不断提高，越来越多的企业能够树立风险中性理念，动态看待汇率波动，科学管理汇率风险，有效实现企业资产保值增值。但也有部分企业仍未树立汇率风险中性理念。有的存在较大的外汇风险敞口，却不做套期保值或套期保值比较低；有的存在制度缺失，只在汇率波动加剧时才重视汇率风险管理；还有一些企业目标混乱、赌博投机，存在考核不科学等问题。

所谓汇率风险中性，是指企业把汇率波动纳入日常的财务决策，尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响，实现提升经营可预测性以及管理投资风险等业务目标。通过汇率风险管理，企业可以降低经营成本以及利润的不确定性，减少对会计报表和关键财务指标的冲击，同时平滑保护企业现金流。可以说，企业是否能够坚持汇率风险中性，在一定程度上直接关系到企业能否实现稳健经营。

研究发现，跨国企业的利润波动越低，估值就越高。通过汇率风险管理让利润不因汇率波动而大起大落，企业就可以在投资者估值时享受更高的管理溢价。《指引》选取了国内两家均有大量海外业务收入的工业上市公司作对比，2020年，通过套期保值锁定公司利润的A公司，对比未开展套期保值的B公司，A公司的营业收入是B公司的两倍，但B公司的汇兑损失是A公司的近4倍，B公司全年因汇兑损失导致净利润下降约3个百分点。

在中资企业加速“走出去”、国际间贸易往来密切的大环境下，汇率风险会影响企业财务的各个方面，尤其是对于涉外业务或者涉外利润占比高的企业。企业应认真分析各类业务存在的汇率风险因素，区分不同外汇资金来源、使用的特点，制定切实有效的汇率风险管理措施。

汇率避险流程应当兼顾全面与效率。“敞口分散、成员分散、币种分散”是企业集团汇率风险管理的一个重要挑战，企业集团应在健全分级管理机制的前提下，通过事前审核成员单位业务资质、统一年度计划、完善套保业务授权机制，并建立集业务、财务、资金于一体的风险管理组织体系。汇率的频繁快速波动要求企业决策和执行流程必须畅通。快速的审慎审核通道和速度是保证每笔锁汇业务都能及时按照测算价格完成签约的重要前提。

企业还须建立重规范轻损益的考核评估制度，恰当使用套期会计，减少金融衍生品对账面利润波动的影响，真实展现外汇套保工具对冲风险的效果。作为企业集团，应积极发挥对上下游中小微企业经营发展的引领作用，主动宣传倡导汇率风险中性理念，充分利用“熟手带新手”的优势，及时下沉协助中小微企业管理好汇率风险，承担起相应的社会责任。

(责编：罗知之、陈键)

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