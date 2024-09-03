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尺素金声丨拥抱China Travel，世界感受新时代中国之美

2024年09月03日13:10 | 来源：人民日报客户端
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这个暑期，各大景区景点的外国游客可真不少——

在西安，外国游客身穿汉服，游览钟鼓楼、小雁塔，体验皮影、泥塑、剪纸等“非遗”项目，感受中国传统文化的独特魅力；

在武汉，外国游客体验悬挂式空中轨道列车“光谷光子号”，感叹中国快速发展的智能黑科技；

在深圳，外国游客用手机订酒店、买车票，扫码骑单车，享受“一机在手、说走就走”的便利旅程……

越来越多外国游客选择“China Travel”，近距离、全方位地感受新时代中国之美，拍摄发布的旅游见闻成为全球社交平台的“顶流”。

国家移民管理局数据显示，1—7月，全国各口岸入境外国人1725.4万人次，同比增长129.9%。签发口岸签证84.6万证次，同比上升了182.9%。外国人来华数量快速增长，直接带火了入境游市场。根据来华旅游外籍人员平均消费水平测算，预计可以直接拉动消费超过1000亿元。

公安部近日发布的一组数据，印证了人们的这一感受。1—7月，外籍人员来华观光（休闲）达到572.2万人次，会议（商务）达到380.3万人次，探亲访友172.3万人次，同比分别增长403%、81.5%和107.4%。

放眼全球，旅游不仅成为越来越多人生活中的刚需，也成为了世界各国人民交流沟通的纽带和桥梁。

世界旅游及旅行理事会与牛津经济研究院发布的一份报告显示，在经历一段时间艰难发展后，全球旅游业展现了行业韧性，在全球经济发展中发挥了关键作用。2024年全球旅游业产值或将创造历史新高，达到11.1万亿美元。

在“China Travel”走热的同时，中国旅游正以超出预期的速度恢复并进一步走向繁荣。世界旅游及旅行理事会预测，2024年中国国内全年旅游收入预计将达到创纪录的6.79万亿元人民币(约合9380亿美元)，较2019年高出11%。

“China Travel”的火，并非偶然。

近年来，各地区各部门积极贯彻新发展理念，加快推进旅游业供给侧结构性改革，推动文化和旅游深度融合发展，创造了更加丰富的优质供给，中国旅游业驶入高质量发展快车道，新产品和新服务层出不穷，旅行满意度和体验感明显提升。

文化和旅游部数据显示，全国传统文化类景区由2012年的2064个增加到2023年的4000余个，年均增长8%。旅游展示山河之美、文化之美，自然风光和人文风情转化为旅游业的持久魅力。这些多样化的旅游供给，已然具备成为全球旅游市场“尖货”的品质，给来到中国的各国游客不一般的体验。

“China Travel”的火，离不开一系列政策举措。

中国不断扩大免签国家范围，先后推出一系列便利外国人来华政策措施。144小时过境免签政策推动外籍人员“方便来”，成为外国游客说来就来游中国的“流量密码”，也成为中国不断扩大开放的“政策名片”。

港澳地区外国旅游团入境广东144小时免签、东盟国家旅游团入境广西桂林144小时免签、59国人员入境海南30天免签、沿海省份外国旅游团乘坐邮轮入境15天免签……这些区域性入境免签政策，助力外籍游客来华旅游“说走就走”。

口岸签证政策不断创新。对急需来华从事商贸、访问等活动的外籍人员，可以向全国73个城市的100个口岸签证机关申请办理口岸签证入境，为外籍商贸投资人士提供再入境签证等多项便利服务，保障外籍商务人员想来即来、想留可留。

这些政策相互配合、协同发力，彰显了我们在促进中外人员交流、持续深化对外开放方面的诚意。随着中国过境免签等政策措施持续优化完善，外国人来华、在华的便利度将会进一步提升。

文明因交流而多彩、因互鉴而丰富。世界那么大，中国这么美，欢迎更多外国游客拥抱“China Travel”，在游览美丽山水、体验中华文化的过程中，享受一段美好、愉悦的时光，感受真实、立体、全面的中国。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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