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推动检查检验结果互认 我国医学实验室认可数量大幅提升

2024年09月03日13:47 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会(CNAS)了解到，截至2024年8月31日，我国获认可医学实验室数量963家。

CNAS相关负责人表示，今年《政府工作报告》提出推动检查检验结果互认，为以患者为中心提高医疗服务能力明确了方向，社会各界对医学实验室认可的需求和关注度不断提升。

据中国合格评定国家认可中心统计，近年来我国医学实验室认可数量逐年上升，截至2024年8月31日，我国获认可医学实验室数量963家,覆盖全国31个省、直辖市、民族自治区及澳门特别行政区，比去年同期增长30.3%。

上述负责人表示，这些医学实验室分别来自医院、血站、体检中心及第三方医学检验，认可项目覆盖血液学、体液学、生物化学、免疫学、微生物学、分子生物学、输血、病理学等多个专业。医学实验室认可工作在加强检查检验的质量控制，提升检查检验的同质化水平，实现检查检验结果的互认共享提供了有力支撑。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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