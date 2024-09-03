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我国CNAS认可各类机构超1.9万家

2024年09月03日13:47 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会(CNAS)获悉，2024年，我国认可规模持续增长，截至8月底，CNAS认可各类机构超1.9万家。

CNAS发布数据显示，截至2024年8月底，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）累计认可268家认证机构、18202家实验室、1024家检验机构、16家审定与核查机构，共计19510家，涉及国民经济的大多数行业。

CNAS相关负责人表示，我国已形成包含认证机构、实验室、检验机构、审定与核查机构等四大门类的认可制度，涵盖15项基本认可制度、40个专项认可制度和52个分项认可制度，制度齐全性位居国际同行前列；认可的机构数量和获认可的认证证书数量连续多年位居世界第一,为我国各行各业的质量提升提供了有力支持。

认可是国家质量基础设施的重要组成部分。据介绍，目前我国共有4个法律法规、17个部门规章及24个规范性文件直接或间接采信了认可结果。认可充分发挥了传递信任的作用，有效助力政府监管、公共服务和产业发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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