业界：提高驾驶员职业归属感 促进道路运输行业安全发展
人民网北京9月3日电 （记者乔雪峰）一名营运驾驶员在职业生涯中安全行车百万公里，这不仅是个人和行业的荣誉，也是为行业和社会作出的重要贡献。
近日，为弘扬营运驾驶员的职业精神，传播驾驶技能经验，“百万公里·幸福路”主题宣传活动全面启动。交通运输部运输服务司车辆管理处处长刘明君在宣传活动上表示，事故猛于虎，安全大如天，每一次平安的出发和到达，都是对家庭幸福的承诺，都是对社会责任的担当。交通运输部运输服务司将坚持人民至上、生命至上，坚决遏制重特大事故的发生，坚决守住道路运输安全生产底线。
据中国道路运输协会会长王丽梅介绍，本次宣传活动旨在以安全行车百万公里优秀驾驶员为榜样，宣传推广安全行车先进经验，树立安全生产先进典型，助力行业安全生产装备技术推广升级，提高驾驶员职业归属感、荣誉感和获得感，增强从业人员和社会公众安全意识，为构建和谐劳动关系、促进道路运输行业安全发展、加快建设交通强国营造良好舆论氛围。
“安全行车百万公里，是一名营运驾驶员在职业生涯中的崇高荣誉，也是我们为行业和社会作出的重要贡献。作为其中的一员，我倍感光荣，同时深感责任重大”。今年52岁的朱建波，是北京公交集团的一名公交驾驶员，在启动仪式上，他代表广大安全行车百万公里驾驶员宣读活动倡议。
朱建波表示，要发挥优秀营运驾驶员带头作用，从点滴做起，规范营运、安全行车、文明服务，当好道路运输行业的宣传员、讲解员、服务员，为人民群众美好生活共同营造文明、和谐、安全的环境，为高水平安全和高质量发展贡献自己的一份力量。
据了解，宣传活动将邀请安全行车百万公里优秀驾驶员，还有各地交通运输主管部门、道路运输行业协会和道路运输企业，通过图文展示、短视频、随手拍等形式在新媒体平台广泛宣传，主要内容包括优秀驾驶员的安全行车经验收获和感人事迹，各部门安全管理和宣教优秀案例，车辆装备安全技术应用展示等。
宣传活动还将组织优秀驾驶员和企业负责人走进车辆装备制造企业，学习了解车辆安全新装置新技术原理及应用，并同步开展专题交流活动。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 物流业延续稳中有进态势 为中国经济发展添动能
- 日前，随着一声汽笛长鸣，X802次列车从广东省广州国际港缓缓驶出，9小时后抵达湖南省长沙北站，这是全国首趟物流总包式“客车化”全程班列，标志着粤港澳大湾区与长株潭经济圈打通了更经济快捷的物流新通道。 物流是畅通国民经济循环的重要环节，为我国构建现代化经济体系、推动经济高质量发展提供了有力支撑。…
- 评论
- 关注