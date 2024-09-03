人民网北京9月3日电 （记者乔雪峰）一名营运驾驶员在职业生涯中安全行车百万公里，这不仅是个人和行业的荣誉，也是为行业和社会作出的重要贡献。

近日，为弘扬营运驾驶员的职业精神，传播驾驶技能经验，“百万公里·幸福路”主题宣传活动全面启动。交通运输部运输服务司车辆管理处处长刘明君在宣传活动上表示，事故猛于虎，安全大如天，每一次平安的出发和到达，都是对家庭幸福的承诺，都是对社会责任的担当。交通运输部运输服务司将坚持人民至上、生命至上，坚决遏制重特大事故的发生，坚决守住道路运输安全生产底线。

据中国道路运输协会会长王丽梅介绍，本次宣传活动旨在以安全行车百万公里优秀驾驶员为榜样，宣传推广安全行车先进经验，树立安全生产先进典型，助力行业安全生产装备技术推广升级，提高驾驶员职业归属感、荣誉感和获得感，增强从业人员和社会公众安全意识，为构建和谐劳动关系、促进道路运输行业安全发展、加快建设交通强国营造良好舆论氛围。

“安全行车百万公里，是一名营运驾驶员在职业生涯中的崇高荣誉，也是我们为行业和社会作出的重要贡献。作为其中的一员，我倍感光荣，同时深感责任重大”。今年52岁的朱建波，是北京公交集团的一名公交驾驶员，在启动仪式上，他代表广大安全行车百万公里驾驶员宣读活动倡议。

朱建波表示，要发挥优秀营运驾驶员带头作用，从点滴做起，规范营运、安全行车、文明服务，当好道路运输行业的宣传员、讲解员、服务员，为人民群众美好生活共同营造文明、和谐、安全的环境，为高水平安全和高质量发展贡献自己的一份力量。

据了解，宣传活动将邀请安全行车百万公里优秀驾驶员，还有各地交通运输主管部门、道路运输行业协会和道路运输企业，通过图文展示、短视频、随手拍等形式在新媒体平台广泛宣传，主要内容包括优秀驾驶员的安全行车经验收获和感人事迹，各部门安全管理和宣教优秀案例，车辆装备安全技术应用展示等。

宣传活动还将组织优秀驾驶员和企业负责人走进车辆装备制造企业，学习了解车辆安全新装置新技术原理及应用，并同步开展专题交流活动。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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