人民网记者 乔雪峰

日前，随着一声汽笛长鸣，X802次列车从广东省广州国际港缓缓驶出，9小时后抵达湖南省长沙北站，这是全国首趟物流总包式“客车化”全程班列，标志着粤港澳大湾区与长株潭经济圈打通了更经济快捷的物流新通道。

物流是畅通国民经济循环的重要环节，为我国构建现代化经济体系、推动经济高质量发展提供了有力支撑。近日，中国物流与采购联合会发布了2024年8月份中国物流业景气指数，数值为51.5%，较上月回升0.5个百分点，继续处于扩张区间。

对此，中国物流与采购联合会总经济师何辉表示，8月份，随着促投资、稳增长各项政策逐步落实和部分地区极端天气影响减弱，产业链、供应链上下游联动加速，业务需求量继续保持增长，扩张态势在延续。“下半年各地惠企专项资金、引导资金和超长期国债项目形成政策利好，预期指数连续高位，反映出企业对后期保持乐观预期。”

中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，8月份中国物流业景气回升既是中央政府和地方政府政策综合发力、精准施策的结果，也是物流企业策略调整、主动作为带来的积极变化。“从后期来看，我国物流需求总量大、基础牢，稳中有进的态势不会改变。”

数据显示，8月份，业务总量指数为51.5%，较上月回升0.5个百分点，继续保持在景气区间。分地区来看，东中西部地区出现均衡回升，东部地区、中部地区和西部地区物流业务总量指数分别回升0.7、0.3和0.3个百分点。

胡焓分析称，国家将促进消费提质增量放在更加突出的位置，暑期节假日消费物流需求带动电商快递快运业务加快增长，快递快运业务总量指数保持70.6%的高位，环比回升0.2个百分点，水产果蔬、休闲户外、体育娱乐产品等订单环比增长超过10%。

此外，超长期特别国债和地方专项债券作用有效发力，带动形成基建投资实物量，道路运输业业务总量指数、铁路运输业业务总量指数分别回升0.7和0.8个百分点。工业物流中汽车及零部件制造、电气机械制造、医药制造等物流需求增加，航空运输业、仓储业和多式联运板块业务总量指数达到57%、52%和52.5%。

记者从国铁集团获悉，今年1至7月份，中欧班列累计开行11403列，发送货物122.6万标箱，同比分别增长12%、11%。对此，国铁集团货运部负责人表示，今年以来，我国持续提升中欧班列运行品质和效率，有力保障了国际供应链产业链稳定畅通，为服务我国外贸发展和高水平对外开放注入了新动能。

胡焓指出，国家物流枢纽建设和国家综合枢纽补链强链工作不断推进，省级枢纽项目集群逐步形成，下半年各地惠企专项资金、引导资金和超长期国债项目将形成政策利好，汽车和家居家电以旧换新、大规模设备更新、老旧小区改造等政策细则出台，有利于形成大宗商品和工业装备制造业新的物流业务增量。

进入三季度以来，各行各业进入“收获”旺季。长三角南翼经济中心宁波是全国重要的汽车及零部件生产基地，李昊是宁波市江北区的一家汽车配件公司物流负责人，他的客户遍布全国，其中既有车企也有汽配供应商，以上海、江苏、福建、安徽及河北为重点区域。汽车消费持续复苏的环境下，进入8月以来，李昊感受到订单量增长，订单增长反映了物流需求的增长，公司当月共计通过运满满平台发出29车汽车零配件产品。

“公司三年前开始使用运满满实现物流数字化，目前99%以上的货物都通过运满满调车。”李昊表示，在传统物流模式下，进入发货旺季后车子难找、成本高，数字化物流不仅满足平日用车需求，也为其在高峰期调车带来保障。

浙江嘉兴新能源货车司机吴子文8月订单同样迎来增长，当月，他共计通过运满满平台接单79单，比7月份接单量增长了10%。“我年初买了新能源车，因为嘉兴电价划算，所以跑车成本比较低。我主要跑嘉兴本市，和杭州、苏州、上海这些周边城市。”

家电、模具、汽配、服装……吴师傅的订单里，描绘着长三角制造业的发达图景，也体现了我国物流业发展的蓬勃活力，为中国经济发展注入一针“强心剂”。

中欧班列“东通道”由满洲里、绥芬河、同江铁路口岸组成，是我国最大的中欧班列口岸集群，运输货物涵盖电器产品、商品汽车、日用百货、工业机械等12大品类。数据显示，2013年至2023年，中欧班列“东通道”年通行量由45列增加到5000列，增幅达110倍。

截至今年8月20日，中欧班列“东通道”满洲里、绥芬河、同江铁路口岸累计通行量突破3万列、发送货物291万标箱，实现连年增长，呈现量质齐升的良好态势，为服务高质量共建“一带一路”注入新动能。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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