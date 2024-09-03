人民网北京9月3日电 （记者王震）据海关总署网站消息，8月27日下午两点，随着一声汽笛长鸣，满载着钢结构、PVC板、不锈钢管、胶带母卷等临沂特色产品的X15104次中欧班列从临沂朱保济铁物流园缓缓驶出，一路开往哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等“一带一路”国家，该批货物共计106标箱，货值207万美元。该班列的发行标志着中欧班列（临沂）自2018年开行以来，到发突破1000列。

2018年，中欧班列（临沂）集结中心正式投入运营，至今已经实现“一站式办理一条龙通关”。该集结中心具备5500个标准集装箱位堆存能力，从该中心发出的班列到达俄罗斯约15天，德国约20天。运输时间为海运的四分之一，运输费用为空运的五分之一，降低企业综合物流成本10%—40%左右。

在过去六年的时光里，临沂欧亚班列的开行愈发密集，从运营初始阶段的月均仅1列，一路发展至如今的日均1列。目前，班列的国际线路总数多达24条，境外网络广泛覆盖了12个国家和地区的40余座城市。

(责编：王震、高雷)

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