原标题：沪明携手向未来，浦发银行以金融之力助推两地合作走深走实

上世纪五六十年代，为支援福建工业基地建设和“小三线”建设，18家上海企业迁入三明，留下了一段沪明情深的佳话。六十多年后，漫步三明城区，沪明新村、沪明路、沪明小学等上海元素随处可见。

根据国家发展改革委印发的《革命老区重点城市对口合作工作方案》，上海与三明于2022年正式建立对口合作关系，此后，两地围绕10个重点领域深入开展专项合作，累计签约项目70余个。

两地共建的背后，有着金融动能的澎湃推动力。作为上海金融旗舰企业，浦发银行不断加大金融产品和服务创新，持续拓展沪明对口合作的广度与深度，助力革命老区高质量发展。

助力龙头企业转型升级

老区振兴发展，离不开制造业的转型升级。过去的三明因工业而兴，集聚了福建省最大的钢铁、化肥、造纸、化纤等生产企业。如今，三明正推动当地制造业转型升级，为发展装上新引擎。

福建省三钢(集团)是三明的龙头企业，近年来公司稳步推动传统产业信息化、数字化、智能化转型升级，同时开展节能减排、环保治理绿色行动等。浦发银行福州分行与太原分行协同合作，为公司投资建设的焦炭项目山西闽光新能源提供3亿元授信支持，助力企业向产业链上游进行战略布局。

另外，三钢(集团)下属子公司福建三钢闽光股份有限公司是重要的钢铁生产基地，2022年以来因产能置换、智能化升级改造等急需资金支持，福州分行及时给予授信支持，有效补充了企业营运资金，支持企业绿色转型。集团另一家下属子公司福建闽光云商有限公司是三钢集团从“生产型”向“生产+服务型”转型的重点企业，福州分行聚焦企业需求，提供金融服务方案，助力企业推进数字化转型。

助推科技企业创新发展

随着经济发展进入新阶段，三明下注未来，围绕新质生产力，积极布局生物医药、新材料等新赛道，壮大产业链。依托自身科技金融服务优势，浦发银行深度赋能当地科技企业创新发展，陪伴企业共同成长。

福建福碳新材料科技有限公司是一家从事先进碳材料领域研发、生产及销售的公司，是福建省“专精特新中小企业”，也是国家级“高新技术企业及科技型中小企业”。为支持企业发展，福州分行为企业提供了1000万元小微企业纯信用贷款，推动企业扩大生产。

永安市鼎丰碳素科技有限公司是一家专业从事特种静压石墨的研发及生产的科创企业，处于发展初期。根据企业实际经营需要，福州分行为企业提供了“浦新贷”产品服务，从申请到审批仅用时2天，快速高效满足企业资金需求。

强化党建引领拓深合作圈链

浦发银行积极探索党建联建有效途径，按照“优势互补、党建联建、互惠互利、共谋发展”的原则，切实发挥党建联建平台“一盘棋”效应。

浦发银行联合太平洋保险等上海市国资委在闽企业赴三明开展党建共建、联建，围绕行业优势互补、共享客户资源、共铸合作平台等方面开展深入交流，并就进一步推动“银行+保险”综合金融服务建设，持续提升在党建、客户、产品、服务等领域的合作广度和深度达成共识。

未来，浦发银行将继续围绕《上海市与三明市对口合作实施方案（2023-2025年）》，为三明提供“一揽子”“一站式”的综合化金融服务，加速资源要素流通，全力支持革命老区走出新时代振兴发展新路。

(责编：曹淼、李源)

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