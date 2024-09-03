原标题：静音不打扰、证件提醒、携宠出行……滴滴专车十年持续提升服务体验

从2014年上线专车业务至今，在乘客和司机师傅们的支持下，滴滴专车走过了十年，陪伴全国54座城市的近2亿用户。

十年来，坚持品质出行，滴滴专车上线接机免费等待1小时、全程静音不打扰、场站带证件提醒等29项专车特色的标准化服务。

滴滴专车为用户准备了可选择的“乘车偏好设置”功能，乘客可以在上车前根据自己的偏好进行设置，方便司机提供个性化的服务。

为了能让乘客在行程中更安心、更放心，滴滴专车车内配备饮用水、车载手机充电线以及抽纸等多款物品。悬挂在前排座椅靠背上的定制香片，希望能让乘客的行程多一分舒适。

此外，为解决用户多重场景的出行需求，滴滴专车也在不断探索。为了帮助乘客离开机场时更快捷地找到上车点，滴滴专车在北京、上海、广州、深圳等20个城市上线了专车司机举牌接机服务，司机携带接机牌在到达口举牌等待，为乘客提拿行李，引导乘客快速上车。

为让携宠用户和“毛孩子”享受更便利的出行体验，滴滴专车在杭州、成都、昆明等49个城市上线了“宠物友好不拒载”的携宠服务，由司机提供一程一换垫，单单清洁通风消毒等服务。

不论是商务出行需要灵活规划时间路线，还是满足家庭出游用车需求，滴滴专车上线了多档位套餐类型的包车服务供用户选择。2024年专车包车全新升级，在53个城市上线服务，行程无忧取消可赔付，平台赠送保险行程更安心。

为进一步感谢用户十年来对滴滴专车的支持与选择，9月2日至9月30日期间，滴滴专车上线了专车PLUS会员限时优惠活动，活动期间内购买专车PLUS会员，会员权益中8元专车立减券将自动升级为10元立减券。

除此之外，专车PLUS会员还将获得“专车十周年会员限定版”权益，会员限时可享十周年限定权益礼包，包含专车机场火车站优惠券、专车携宠出行服务优惠券、臻选司机服务优惠券、专车包车优惠券以及豪华车优惠券各一张，累计最高可省400元。在此期间首次购买专车PLUS会员的新用户，还将获得1张立减12元的专车PLUS会员优惠券。

滴滴专车每一项服务都离不开辛勤出车的专车司机师傅们。为感谢专车司机师傅们坚持为乘客提供十年如一日的好服务，8月以来，滴滴专车第三季度司机荣誉激励会暨专车十周年司机活动陆续在全国多个城市举办。

活动现场，专车司机师傅们欢聚一堂，畅谈十年来在专车服务中的暖心瞬间，分享师傅们和专车共同成长的十年点滴。

本季度专车司机荣誉激励会，特别设置了“长期陪伴奖”“合作丰收奖”等奖项，感谢师傅们十年来的坚守与陪伴，见证专车每一次服务升级和里程碑式的成长。上海、天津等城市的专车司机荣誉激励会现场，平台还为多位司机师傅共同举办了“8月集体庆生”，现场收集司机师傅的心愿卡等活动。成都专车荣誉激励会现场设置了抽奖活动，智能手机、按摩腰带、充电卡等多种好礼被司机师傅“带回家”。 南京专车荣誉激励会现场，除了为到场司机师傅们准备精美的伴手礼，平台还表彰了安全驾驶好服务的司机。

(责编：董童、李源)

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