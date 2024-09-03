新华社北京9月3日电（记者叶昊鸣）记者3日从中国物流与采购联合会获悉，8月份中国物流业景气指数为51.5%，较上月回升0.5个百分点。

业务总量指数保持扩张。8月份，业务总量指数为51.5%，环比回升0.5个百分点，继续保持在景气区间。分地区来看，东中西部地区出现均衡回升，东部地区、中部地区和西部地区物流业务总量指数分别回升0.7、0.3和0.3个百分点。

行业物流发展态势良好。暑期节假日消费物流需求带动电商快递快运业务加快增长，快递快运业务总量指数保持70.6%的高位，环比回升0.2个百分点，水产果蔬、休闲户外、体育娱乐产品等订单环比增长超过10%。超长期特别国债和地方专项债券作用有效发力，带动形成基建投资实物量，道路运输业业务总量指数、铁路运输业业务总量指数分别回升0.7和0.8个百分点。工业物流中汽车及零部件制造、电气机械制造、医药制造等物流需求增加，航空运输业、仓储业和多式联运板块业务总量指数分别达到57%、52%和52.5%。

企业经营改善保持微观活力。8月份，企业资金周转率指数大幅环比回升1.2个百分点，其中东部地区资金周转率指数回升到50%以上。物流服务价格指数环比回升1.4个百分点，分行业看，传统公铁水均有所改观，道路运输业和铁路运输业物流服务价格指数分别回升0.6和0.3个百分点，水上运输业物流服务价格指数为43.7%，环比回升0.2个百分点。

中国物流与采购联合会总经济师何辉认为，8月份，随着促投资、稳增长各项政策逐步落实和部分地区极端天气影响减弱，产业链、供应链上下游联动加速，业务需求量继续保持增长，扩张态势在延续。下半年各地惠企专项资金、引导资金和超长期国债项目形成政策利好，预期指数连续保持高位，反映出企业对后期保持乐观预期。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经