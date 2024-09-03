原标题：内蒙古赤峰：找矿突破的“锂”想与“锡”望

企业——投身找矿突破 夯实发展之基

8月，随着夏秋频繁的雨水，内蒙古东部草原油亮茂盛。如同近年来赤峰地区的矿产勘查开发，风正劲，势更旺。

日前，记者来到位于赤峰市克什克腾旗的维拉斯托锂多金属矿。一座低缓的山包上，许多矿石裸露。拾起一块，一些细亮的矿物成分清晰可见。

“这里就是维拉斯托矿床隐爆角砾岩岩体的中心位置。目前这个锂矿床是亚洲最大的硬岩型锂矿。”内蒙古维拉斯托矿业有限公司办公室主任常向辉高兴地告诉记者，维拉斯托矿产资源开发利用方案7月25日刚通过专家审查。“未来我们所站的地方也将成为公司锂矿露天开采的中心。”

据介绍，内蒙古维拉斯托矿业有限公司成立于2006年，由内蒙古地矿集团控股，本为铜锌多金属矿，主要生产铜、锌、银、钨四种产品，但因资源枯竭等原因，2019年已停止采矿，现处于全面停产状态。为了寻找接替资源，公司自2014年起便开展老矿山外围找矿工作，最终获得了巨大的找矿成果——在我国北方首次发现大型锂多金属矿床，填补了国内该类型矿床勘查和研究的空白。

维拉斯托锂多金属矿主要含锂、锡、钨，锌等有价金属元素，具有埋藏浅、矿体厚、资源储量大、品位高等特点。现已探明总矿石储量5527万吨，其中锂金属量57.6万吨、锡金属量12.2万吨，矿山新增服务年限29年。如今，总投资11.6亿元、年处理240万吨的锂矿选厂已经开工建设，按当前价格计算，建成投产后年可实现产值23亿元以上。

资源是矿山企业生存发展的“根”。常向辉介绍说，得益于新一轮找矿突破战略行动，公司在当地政府部门、公益性地质工作和科研院所的支持下，2022年至今不断加大找矿投入，已施工钻孔170个，完成钻探9.4万米，截至目前，新增氧化锂金属量近190万吨，新增锡金属量近2.6万吨。

突出的找矿成果和独特的成矿地质条件，使维拉斯托锂多金属矿成为矿业同仁特别是找矿专家这两年频频光顾之地。通过对维拉斯托锂锡矿床解剖、区域成矿研究及“三位一体”找矿预测潜力评价显示，该地区氧化锂化合物量有望突破500万吨，锡资源量有望突破20万吨。根据氧化锂边际品位0.3%圈定矿体，维拉斯托锂多金属矿估算总矿石量约达4.5亿吨。

在维拉斯托矿业有限公司总部，围墙上“有锂想 有锡望”几个大字格外醒目。常向辉向记者展示了新矿山的设计效果图和几乎占据整面墙的项目进度计划表。“我们将严格按照国家绿色矿山的建设标准，先露天开采锂矿，再对锡矿和锂矿同时进行地下开采，同时建设我国单一矿山中最大的锂精矿基地，力争为国家战略性矿产资源保障作出贡献。”

政府——做好要素保障 做强矿业经济

矿业一直是赤峰市委、市政府全力支持、倾力打造的领域。

“赤峰是唯一被命名为‘中国有色金属之乡’的地级市，也是新一轮找矿突破战略行动的重点区域。”赤峰市自然资源局副局长吴俊岭告诉记者，赤峰地区在矿业发展方面具有显著的资源优势——跨越华北地台与天山—兴蒙造山系两大构造域，是古亚洲洋成矿带和环太平洋成矿带汇聚区，成矿条件优越，现已发现86个矿种、1600余处矿床和矿（化）点。

在区域矿产资源分布图上，可以看到多条成矿带在赤峰地区鲜明地展布：北部为大兴安岭中南段多金属成矿带，中部为少郎河流域铜铅锌银钼多金属成矿带，南部为华北地台北缘金银铁铜多金属成矿带。

当前国家高度重视战略性矿产资源的勘查开发。近年来，赤峰克什克腾旗热液型维拉斯托锂铍钨锡矿、黄岗-林西铁锡萤石矿，巴林左旗矽卡岩型浩布高铅锌锡铁铜矿、白音诺尔-碧流台铅锌铁多金属矿，阿鲁科尔沁旗斑岩型铜矿等大型矿集区找矿成效显著。现有资料显示，整个赤峰地区在锂、铍、铟、镓、铁、铅、锌、银、金等找矿方面仍有巨大潜力。

“我们有能力也必须为保障国家能源资源安全作出贡献。”赤峰市委常委、副市长赵财胜表示，当前，赤峰市正抢抓国家战略机遇，通过推进探矿增储、矿产资源整合、全产业链发展等工作，坚定不移做优做强矿业经济。

首先是全力做好要素保障，为矿业项目推进按下“加速键”，推进矿产资源储量持续增加。

“目前，我们正在着力完善政策举措、推进任务落实，营造支持矿业企业经济发展的氛围，提振矿业经济发展信心。赤峰市已经形成涵盖各相关部门的矿业企业沟通协调机制，聚焦矿业企业发展及相关工作中的难点，支持矿业企业发展各项制度，完善基础性工作，形成常态化、长效化机制。”

据赵财胜介绍，“建设好国家重要的能源和战略资源基地”是国家赋予内蒙古的五大任务之一。未来一个时期，赤峰市将紧跟自治区关于矿业“快找快开快见效”的部署，按照“矿山设计高水平，开发利用高效率，矿业经济发展高质量”的要求，在探矿增储上实现新突破，加强战略矿种、优势矿种、新能源矿种勘查，加大探矿权设置力度。

通过建设4个国家能源资源基地及10个国家规划区，重点对巴林左旗红岭铅锌矿周边、林西县曹家屯地区、翁牛特旗解放营子一带、敖汉旗白土营子一带、松山区柴胡栏子地区、喀喇沁旗大水清地区等地进行勘查，尽快增储。

其次是引导和鼓励社会资本合法有序进入矿业勘查、开采等领域。2024年，自然资源部将赤峰市列为开展社会资金参与基础地质调查试点，鼓励地勘单位、矿业企业通过自筹资金开展区域矿产地质调查和区块优选调查评价。赤峰市印发《关于促进全市矿业经济高质量发展的实施意见》，鼓励大型矿山企业通过兼并重组、投资入股等方式对周边矿山进行整合，优化开发布局，实现大矿大开，提升规模化、集约化勘查开发水平。

“我们将着力在打造矿业产业生态圈上实现新突破。”赵财胜进一步介绍，赤峰市通过重组矿业权，已形成了31个具备整装勘查开发条件的矿产资源整合区，将具有合作意向的201个矿业权全部纳入招商引资平台，引进大型矿业企业进行风险探矿、合作开发。同时，延伸产业链，围绕锂、铅、锌、铜、钼等优势矿产资源，吸引一批国内外战略投资者和合作伙伴，重点谋划和引进一批技术先进、附加值高的下游产品和精深加工项目，全力打造百亿级铅锌产业、百亿级贵金属产业、百亿级非金属产业、千亿级有色产业、千亿级铜产业、万亿级锂产业。

此外，赤峰市始终把全面推进绿色矿山建设放在重要位置。严格按照自然资源部等七部委印发的《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》和今年4月自治区印发的《关于持续推进绿色矿山建设的通知》等文件要求，在环境治理、生态修复、绿色低碳、资源节约、创新管理等多方面强化措施，立足赤峰市矿业发展实际，有序全面推进新建矿山、生产矿山开展绿色矿山创建。“绿色、低碳是赤峰经济发展不变的‘底色’。”赵财胜说。

机制——公益商业衔接 创新引领共赢

8月5日，赤峰院士故乡行，中国科学院院士郝芳团队实地调研敖汉旗油页岩资源开发利用现状，就敖汉旗如何实现找矿新突破、油页岩资源如何提升规模开发效益与原油产出率等关键科学问题，给出了极具价值的建议和指导；8月10日，大兴安岭地区重大地质事件与锡多金属成矿项目立项研讨会在赤峰召开；8月11日，中国工程院院士毛景文等专家专程到赤峰巴林左旗调研，参观了宇邦矿业的岩芯库和矿井智能化建设，并就加强“产学研”对接、提升协同创新水平、突破关键核心技术等问题提出切中要害的意见建议；8月13日，赤峰市召开“助力矿业经济高质量发展”政党协商座谈会，通报全市矿业经济发展情况，聆听各民主党派、工商联负责人、无党派人士代表围绕主题建言献策。

近两年，赤峰市在矿产勘查和矿业经济高质量发展方面下足了功夫，广泛调研座谈，召开高规格研讨会，邀请院士专家来赤峰考察指导，与中国地质调查局以及中国地质科学院、中国地质大学（北京）等科研院所、大专院校密切联系、加强合作……

如今，在各界各方的努力下，“政府主导、公益先行、商业跟进、科技引领、快速突破”的中央、地方、企业协调联动新机制，已在这片矿业沃土上生根发芽，为赤峰矿产勘查带来了实实在在的成效。

2023年10月20日，内蒙古自治区自然资源厅、赤峰市人民政府、中国地质调查局沈阳地质调查中心签署了央地新一轮找矿突破行动战略合作协议，推动各方在人才、技术、成果、服务、创新等方面开展全面合作，将大兴安岭南段和华北地台北缘成矿带纳入重点找矿区，通过各方勘查资金、技术支持，深入勘查赤峰地区矿产资源。

此后，沈阳地调中心与赤峰各旗县和地勘单位加强了交流合作，开展了“内蒙古突泉-西乌珠穆沁旗铜锡多金属战略性矿产调查评价”等多个公益性地调项目，为扎实推进内蒙古双尖子山—敖仑花铜锡多金属矿大型资源基地建设提供支持，并与赤峰黄金签署了战略合作协议，探索建立公益性地质调查与商业性矿产勘查开发合作新机制，以科技创新助力赤峰黄金高质量发展。

在制度创新营造的和谐氛围中，地勘单位和矿业企业的交流也愈发多了起来。8月13日，山东省地矿局第六地质大队党委书记、大队长丁正江带队到赤峰矿业集团调研交流，就双方在地质找矿、综合利用、矿业权合作等领域开展深入合作、全力推进新一轮找矿突破战略行动等事项进行了研讨。

中国式现代化关键在科技现代化，矿业的繁荣发展也要紧紧依靠理论和技术的创新。

7月16日，赤峰市在北京组织找矿“松辽盆地南部砂岩型铀矿理论技术创新与重大找矿突破”科技成果评审会。包括3位院士在内的专家组一致认为，该成果由核工业二四三大队牵头研发，创立了国际上独有的“双阶段双模式”铀成矿新理论，研发形成了“模型+要素+方法”找矿关键技术组合，建立了主要找矿标志组合，解决了松辽盆地南部砂岩型铀矿的成矿机制、控矿因素和勘查技术等关键科技问题，为铀矿勘查接续基地奠定了基础。

这只是赤峰市在矿业领域通过多方合作获得的科技创新成果之一。

“我们正在着力推动科技创新链和产业链的深度融合。”赵财胜告诉记者，赤峰市将进一步提高与国家级地勘科研机构的合作开发水平，积极融入国家新一轮找矿突破战略行动。以“科技突围”工程为依托，重点解决“五个千亿产业集群”等重大科技需求，继续拓宽与京津冀科技合作“广度”，深入挖掘矿产资源高效利用等重点产业技术“深度”，持续推进产业延链、补链、强链，全面提升赤峰市各领域创新“浓度”，以科技创新为经济社会发展注入新动能，创造新机遇。

风劲帆满促找矿突破，同舟共济谱矿业新篇。一个个促进矿业繁荣的举措，一幕幕充满热情激情的场景，我们有理由相信，在保障国家能源资源安全、加快经济社会发展全面绿色转型的征程中，赤峰将为人们带来更多惊喜、更多经验。（记者 周飞飞）

(责编：董童、李源)

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