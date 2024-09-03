防范和打击非法金融活动部际联席会议：全面推进防非打非工作全链条治理
2024年09月03日21:36 | 来源：新华网
小字号
新华社北京9月3日电（记者张千千、李延霞）3日召开的防范和打击非法金融活动部际联席会议第一次全体（扩大）会议提出，要综合施策、标本兼治，全面推进防非打非工作全链条治理。
根据会议发布的信息，中央金融工作会议以来，各地区、各部门防非打非各项工作有序推进，但当前非法金融活动形势依然严峻。
会议强调，要加快构建横向到边、纵向到底的工作新格局。充分发挥联席会议协调督导作用，增强工作的系统性、协同性。坚持“管合法更要管非法”，认真落实金融监管全覆盖要求。坚持“管行业必须管风险”，着力强化行业主管部门职能优势。切实加强地方党委政府的组织领导，抓紧完善省、市、县三级防非打非工作机制，统筹做好辖区内防非打非各项工作。
会议要求，要前移风险防范关口，严把市场准入，及时阻断非法金融活动传播路径，加强宣传教育。要全面加强风险监测，建立健全监测预警体系，协同开展预警研判，强化金融机构前哨作用。要保持高压严打态势，及时开展认定处置，强化重点案件攻坚，深入推进打击非法集资专项行动。
(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 一票畅行 多式联运轻松到港飞全球
- “现在有了海天一票通，购票不仅便捷，还能在深圳就把行李直挂目的地，方便多了！”留学生小吴，在谈起出行变化时格外兴奋。 “我们推出‘海天一票通’，旅客在航空公司网站一键完成机票和代码共享船票的预订后，可以直接前往深圳蛇口邮轮母港、广州琶洲港澳客运口岸、广州南沙客运港等七大码头办理值机和登船手续。…
- 评论
- 关注