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防范和打击非法金融活动部际联席会议：全面推进防非打非工作全链条治理

2024年09月03日21:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月3日电（记者张千千、李延霞）3日召开的防范和打击非法金融活动部际联席会议第一次全体（扩大）会议提出，要综合施策、标本兼治，全面推进防非打非工作全链条治理。

　　根据会议发布的信息，中央金融工作会议以来，各地区、各部门防非打非各项工作有序推进，但当前非法金融活动形势依然严峻。

　　会议强调，要加快构建横向到边、纵向到底的工作新格局。充分发挥联席会议协调督导作用，增强工作的系统性、协同性。坚持“管合法更要管非法”，认真落实金融监管全覆盖要求。坚持“管行业必须管风险”，着力强化行业主管部门职能优势。切实加强地方党委政府的组织领导，抓紧完善省、市、县三级防非打非工作机制，统筹做好辖区内防非打非各项工作。

　　会议要求，要前移风险防范关口，严把市场准入，及时阻断非法金融活动传播路径，加强宣传教育。要全面加强风险监测，建立健全监测预警体系，协同开展预警研判，强化金融机构前哨作用。要保持高压严打态势，及时开展认定处置，强化重点案件攻坚，深入推进打击非法集资专项行动。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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