韩 鑫

加快推进农村客货邮融合发展，统筹解决新形势下农村地区群众出行、货运物流、寄递服务等“最后一公里”问题，将更好满足农村群众生产生活需要，进一步释放农村地区发展潜力

一车多运。辽宁盘锦市，公交车也是“快递车”，前半段客舱，后半段货舱，满足了村民出行需求，也解决了快递进村难题。

一点多能。山东禹城市，客运站升级“交邮驿站”，一半是客运停车场，一半是物流配送中心，场站资源得到更好利用的同时，公交运营也更可持续。

客运、物流、邮政覆盖面广、触达度深，是农村地区重要的基础设施和公共服务。近年来，受出行习惯、需求变化等影响，客运站设施利用率有所降低。同时，随着农村线上购物增速持续快于城镇，直播带货等新模式带动农产品进城，农村地区的寄递需求也与日俱增，对快递物流服务能力提出了更高要求。在这一背景下，统筹利用农村客运、货运物流、邮政快递等领域资源，推动客货邮融合发展，有利于让相关领域人力物力利用更高效，也有利于更好满足农村地区人流物流需求。

一些地区和部门积极推进农村客货邮融合发展，探索了不少新思路新举措，但也出现了一些新问题。去年，交通运输部联合多个部门出台了《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》，前不久又出台了《农村客货邮运营服务指南（试行）》（以下简称《指南》），旨在明确农村客货邮具体要求和鼓励引导方向，指导各地进一步规范农村客货邮运营服务，提升服务质量，为推进农村客货邮融合发展提供了更完备的政策支持。下一步，要落实好相关文件要求，推动融合更加规范更可持续。

让支持更有力。目前，我国农村已建成5万余个客货邮融合站点，开通客货邮合作线路1.1万余条，客车年代运邮件快件超过2亿件。下一步，应统筹综合利用各类资金渠道支持农村客货邮融合发展基础设施建设、合作线路开通、适配车辆更新、信息平台建设等，鼓励各类金融机构通过相关金融产品提供融资服务，从资金、机制等多个方面给予政策支持，提高参与各方的积极性主动性。

让服务更规范。在初步探索“客货邮”模式时，个别公交企业因设备投入压力大，对公交车采取了拆除座椅、装载货物的方法，进行“人货混装”，这并不符合客车营运标准。对此，《指南》专列一章聚焦“运营车辆”，提出“使用农村客运车辆代运邮件快件时，不得在车内物品存放区和行李舱载运旅客”“鼓励使用标准化的物流周转袋（箱）”，从技术层面进一步明确了要求。相关企业要切实执行好相关标准，确保这一新模式安全稳定长期运行。

数据显示，我国农村地区日均客运量超过1000万人次，每天有超1亿件快件在农村流转。加快推进农村客货邮融合发展，统筹解决新形势下农村地区群众出行、货运物流、寄递服务等“最后一公里”问题，将更好满足农村群众生产生活需要，进一步释放农村地区发展潜力。

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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