本报记者 王云杉

钢铁新材料助力超级工程建设。深中通道深中大桥，两根高强度主缆从主塔上方一跃而过，将整个桥梁紧紧拉住、稳稳立于海面之上。一根主缆由上百根索股构成，一根索股又由上百根高强度钢丝组成。

“我们自主研发的2060兆帕缆索钢丝，单丝承载力可吊起3辆小轿车。”江阴兴澄特钢有限公司总经理白云介绍，通过提高缆索强度、减少缆索直径，深中大桥主缆不仅实现了低风阻，保障了桥梁安全性，还有效降低了用钢量，综合性能达到国际领先水平。

今年上半年，钢铁行业企业多措并举稳定生产经营，加快推动高端化、智能化、绿色化转型。

品种结构更优。“上半年，全国粗钢产量5.31亿吨，同比下降1.1%；常用于汽车、船舶等领域的板材产量保持增长。”中国钢铁工业协会会长姚林表示，今年以来，钢铁业转型升级持续推进，品种结构不断优化，满足了下游行业转型升级对钢铁产品的更高需求。

智能制造加快发展。三维可视化仿真技术、大数据模型、局部人工智能应用在钢企逐步扩大应用，利用工业互联网技术实现智能化生产过程管控和智慧化企业运营管理的企业分别达到79.6%和57.1%。

低碳绿色发展实现新突破。截至2024年6月30日，共有140家钢铁企业完成或部分完成了超低排放改造和评估监测。其中，99家钢铁企业完成了全工序超低排放改造，涉及粗钢产能约4.59亿吨；40家钢铁企业完成部分工序超低排放改造公示，涉及粗钢产能约1.42亿吨。

“制造业将是支撑钢铁需求的主要动力，其中汽车行业将保持增长趋势，家电行业维持较快增长，造船行业手持订单充足，机械各子行业分化、总体保持稳定增长。”姚林认为，制造业出口增长，将带动钢材间接出口增加；风电、光伏、氢能等产业用钢需求值得期待；新能源汽车快速发展、新能源动力船订单增加和老旧船加速更新将支撑用钢需求，大规模设备更新也为装备制造业带来发展机遇。

“钢铁行业既要守住传统优势阵地，又要构建新的增长引擎，加快发展新质生产力。”工业和信息化部原材料工业司副司长张海登表示，下一步要认真落实钢铁行业稳增长方案，努力促进行业平稳运行；增强发展动能，持续做好科技创新工作，加快实现高水平科技自立自强；提高智能制造水平，以新一代信息技术与钢铁工业深度融合，实现钢铁行业智能化转型；坚持绿色发展，按计划推进超低排放改造和能效提升，有序推进电炉短流程炼钢发展，深入推进长流程钢铁企业减污降碳。

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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