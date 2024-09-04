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中国海油——

扎实开展定点帮扶 助力乡村全面振兴

冉永平 曲 艺
2024年09月04日07:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　绿草如茵，一望无际，甘肃省甘南藏族自治州夏河县风景如画。甘加秘境生态露营地内，25间钢结构客房很是显眼。“进入旅游旺季，平日1000多元一间的客房价格涨了一倍，提前一周以上才能订到。”夏河县文旅局局长贡曲才让说。

　　甘加秘境生态露营地是中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）的援建项目。“开展中央单位定点帮扶，不能是简单的‘给钱给物给人’，而是要立足长远，用中央企业先进的经营理念、广阔的国际视野、敏感的市场意识，帮助当地培育发展后劲，真正实现可持续发展。”中国海油乡村振兴办主任王晖说，在甘加生态露营地项目的建设过程中，中国海油参照了建设海上油田的思路，采取拼装结构，有的房间甚至直接用集装箱改造而成，如此一来施工灵活，降低了对环境的影响，还以独特魅力受到游客喜爱。此后，中国海油又在甘南草原帮扶建设了桑科天境、达尔宗牧场两座营地，均取得了良好效益。

　　中国海油的定点帮扶县市很多都是甘南这样的高海拔地区，虽然旅游资源丰富，但是旺季时间短。在支持旅游业发展之外，中国海油立足各地产业特点，做强做大特色产业。在内蒙古自治区乌兰察布市卓资县，针对“卓资熏鸡”保质期短的痛点，中国海油帮扶投资了保鲜设备，让熏鸡销路更广。在海南省保亭黎族苗族自治县，为提升保亭红毛丹、保亭榴莲等特色农产品知名度，着力打造“保亭柒鲜”农业公用品牌，为农产品插上品牌翅膀，让市场半径逐步扩大。

　　乡村全面振兴，离不开人才保障。中国海油扎实推动帮扶县人才培养，仅在夏河县，便培训县乡村三级干部、致富带头人、专业技术人才等近2500人次。今年，适应甘南旅游产业发展需求，中国海油又启动了藏餐大厨培训计划，帮助当地群众拓宽就业渠道。“在中央单位定点帮扶工作成效考核中，中国海油连续7年获最高等次评价。”王晖表示，下一步中国海油将围绕产业、人才、文化、生态、组织振兴持续发力，为推进乡村全面振兴作出更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月04日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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