本报记者 罗珊珊

图①：一列中欧班列货运列车正通过内蒙古满洲里铁路口岸。

新华社记者 才 扬摄

图②：河北平乡县一家童车生产企业的员工正组装童车准备出口。

新华社记者 牟 宇摄

图③：山东港口日照港集装箱码头。

新华社记者 郭绪雷摄

图④：一汽—大众青岛基地总装车间，智能机械臂在组装汽车。

梁孝鹏摄

习近平总书记强调：“要继续发挥出口对经济的支撑作用”“加快建设贸易强国”。

党的二十届三中全会《决定》提出，“深化外贸体制改革。强化贸易政策和财税、金融、产业政策协同，打造贸易强国制度支撑和政策支持体系，加快内外贸一体化改革，积极应对贸易数字化、绿色化趋势。”7月底召开的中央政治局会议指出，要积极培育外贸发展新动能，拓展中间品贸易、绿色贸易。

今年以来，我国着力推动外贸稳规模优结构，实施一系列促贸助企政策措施。在国内外困难挑战有所增多的形势下，我国外贸运行稳中有进，货物贸易展现出较强韧性和市场活力，呈现量增、质优、份额稳的特点。前7月，我国货物贸易进出口同比增长6.2%，进出口规模创历史同期新高。

报关单，是企业通关时向海关申报进出口信息的表单，也是观察外贸活力的“晴雨表”。一张张报关单，见证着中国外贸提质增效的不懈努力，刻录下外贸体制改革的发展轨迹。近日，记者来到江苏、山东、广东、新疆等地，透过一张张报关单，探寻中国外贸发展新动能新优势。

从报关单看产业基础——

一艘船驶出竞争新优势

8月初，江苏南通，一张特别的报关单引起南通海关重视：

一艘崭新的汽车滚装船“礼诺极光”号申报出口，有什么特别？

这艘全球最大的环保型汽车滚装船载货量达9100车、总吨位84074吨；是首批能够使用氨燃料运行的清洁船舶，已取得挪威船级社“氨燃料就绪”和“甲醇燃料就绪”入级符号，预计2027年转为使用氨燃料，实现净零排放。

建造速度创纪录。“这艘船由挪威礼诺航运公司订购，从最初提出建造设想，到交付并投入商业运营，只用了不到4年时间，开工建造时间不到1年半。这一创纪录的速度证明了我们在高端船舶建造领域的努力与突破。”招商局重工（江苏）有限公司关务经理施列超介绍。

“除了‘礼诺极光’号，同级别的另5艘船均已开工建造，2号船也已迎来海试，后续将有更多订单陆续投产。”施列超介绍，“截至8月上旬，招商局重工（江苏）有限公司出口总货值约16亿美元，较去年同期增长213.7%。”

从南通海门长江码头驶向英国南安普顿港，“礼诺极光”号的绿色征程是中国制造不断向全球产业链价值链中高端迈进的生动例证。

据南京海关统计，今年前7月，江苏省出口各类船舶总值560.7亿元，同比增长59.8%。“当前，船舶行业进入新一轮周期式增长，市场需求增长较快，我国船企订单量稳居高位。特别是在绿色发展方面，我国造船工艺在绿色船型建造、配套绿色化、特殊减排技术等方面取得了一定领先优势。”南京海关副关长毛雅君介绍，该关对扬子江船业、新时代造船、招商局金陵船舶等船厂的调研结果显示，各家在手订单已排至2028年。

上半年，中国造船业三大指标，即造船完工量、新接订单量、手持订单量继续稳步增长，全球领先，三大指标分别占世界市场份额的55%、74.7%和58.9%，并向高端化、智能化、绿色化加速发展。上半年，中国新接绿色动力船舶订单国际份额达到71.7%。

正如中国造船业一样，在世界市场的汪洋大海中，中国企业不畏艰难、踏浪前行，持续提升自主研发能力，推进数字化、智能化、绿色化转型，正在形成中国制造的创新优势。今年前7月，我国出口机电产品8.41万亿元，增长8.3%，占我国出口总值的59%。

顺应全球绿色发展新趋势，我国已累计与39个国家达成《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》，新能源汽车出口至170多个国家和地区。商务部相关负责人介绍，未来将研究出台绿色贸易发展专项政策，逐步建立健全绿色贸易支撑保障体系，提升外贸企业绿色低碳发展能力。

从报关单看数字赋能——

一张网打开出海新路径

从9610（直邮出口）、1210（保税电商出口）到9710（跨境电商B2B直接出口）、9810（跨境电商出口海外仓），2014年以来，报关单上海关监管方式代码的陆续增加，印证着跨境电商等外贸新业态新模式的蓬勃发展。借助互联网，更多优质中国商品走向了世界。

前不久，记者来到山东济宁，这里是工程机械的产业聚集地。

“门前凯旋路上的机械厂，基本都通过阿里国际站做跨境电商出口业务。”济宁萨奥机械有限公司总经理韩广非介绍，从2021年开始，借助跨境电商，萨奥的外贸订单迅速增长。今年上半年，萨奥在阿里国际站上的订单交易额同比增长了50%以上，下一步正计划在中亚国家建设海外仓。

从线下展会拓客到线上电商平台寻求商机，传统外贸B2B（企业对企业）业务加速线上化，一个个产业带涌入跨境电商平台，开拓出海新路径。4月以来，济宁新入驻阿里国际站的商家数量同比增加76.2%。

为何有此趋势？阿里国际站济宁区域负责人郭正奎说，原因有二：一是国际市场需求增长，东南亚、中东等地区正处于基建潮，对中国的工程机械设备有巨大需求；在欧美市场，质量过硬、功能齐备的中国机械能够满足多元化应用场景需要。二是跨境电商平台在技术上的创新和应用让在线拓客更加直接、高效。

此前，阿里国际站通过引入AI技术，帮助商家快速生成产品图片、介绍文案和视频内容，加速产品的线上化进程。今年7月，阿里国际站发布AI外贸产品升级计划，推出极简发布产品功能，将商品发布时间从60分钟缩短至最快60秒，同时AI自动接待功能实现零时差全天候回复，大幅提升客户回复率。

山东恒旺集团总经理刘明涛对此有切身体会：“虽然我不懂平台运营，但电商平台推出的新产品、新工具，我都会积极试用，譬如AI生意助手等产品，能帮助我们降本提效。”

目前，全球已有3万家中小企业订购使用阿里国际站的AI工具做外贸，AI优化后的商品在海外的曝光量提升37%。

亚马逊全球开店8月发布的《2024中国出口跨境电商发展趋势白皮书》显示，过去两年，在亚马逊销售额超过100万美元的中国卖家数量增长近55%。中国出口跨境电商产业蓬勃发展，标杆性企业和品牌不断涌现，这是中国外贸迈向高质量出海新阶段的坚实基础和强劲动能。

今年，商务部等九部门联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。跨境电商运用新技术、适应新需求，已经成为推动外贸发展的重要力量。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，上半年，我国跨境电商进出口增速达到10.5%，高于外贸整体增速4.4个百分点。下一步，商务部将继续坚持鼓励创新、包容审慎的原则，落实好跨境电商专项政策，支持跨境电商赋能产业带发展，指导地方培育一批发展标杆。

从报关单看开放格局——

一辆车开拓国际新市场

“你知道现在什么中国产品在中亚国家最受欢迎吗？”

“是汽车。”

深夜12点的新疆霍尔果斯口岸，灯火通明、车流滚滚，一张张面向中亚国家出口汽车的报关单，在经查验货单相符后陆续放行。“为了满足井喷式的出口需求，我们开设商品车申报‘专用窗口’，提供7×24小时通关服务，单日出口最高可达1000余辆。”霍尔果斯海关监管一科科长李农介绍。

西承中亚五国，东接内陆省份，地处亚欧经济板块中心，霍尔果斯口岸是我国向西开放的黄金通道。随着高质量共建“一带一路”深入推进，中国与中亚国家合作日益密切，霍尔果斯口岸报关单量不断攀升。2023年，霍尔果斯口岸出口商品车30.4万辆，同比增长307.5%，成为全国最大的汽车出口陆路口岸。今年前7月，霍尔果斯口岸出口商品车18.7万辆，同比增长39.9%。

霍尔果斯昊诚国际货运代理有限公司经理梁浩2020年进入外贸公司，几年时间里，他所在的公司规模不断扩大，业务种类从货运代理拓展到国际运输、车辆销售，整体效益持续向好。

“我们对国产汽车出口前景十分看好。预计今年我们公司代理出口的车辆将达1.5万余辆，销售车辆1000余辆。”梁浩表示，一方面，国产汽车设计精良、质量上乘，受到越来越多中亚及欧洲国家消费者的青睐。另一方面，“双西公路”（中国西部—西欧）全线贯通、直达欧洲，公路、铁路运输网络更趋完善，汽车出口通道更畅通。

在新疆各大口岸采访，一张立体交通网地图随处可见：东起浙江、江苏，途经重庆、陕西，西至新疆霍尔果斯、阿拉山口，再经由哈萨克斯坦，串起中亚五国、欧洲国家等，贸易往来畅通无阻。

乌鲁木齐海关相关负责人介绍，近年来，我国对内优化开放布局，陆海内外联动、东西双向互济的全面开放格局加快形成。与此同时，对外深化多双边和区域经济合作，与更多国家和地区商签高标准自贸协定，推动高质量共建“一带一路”走深走实，外贸朋友圈越来越大。

2011年3月，全国首趟中欧班列从重庆发出，经阿拉山口铁路口岸出境开往德国杜伊斯堡，开启了中欧班列发展的序章。截至今年8月中旬，经阿拉山口海关监管通行的中欧班列累计突破4万列。

阿拉山口海关查验一科副科长张昭晖介绍，随着中欧班列通行数量持续增加，运行覆盖范围不断扩大，目前经阿拉山口铁路口岸通行的中欧班列线路累计达122条，搭载的货物涉及汽车及配件、电子产品等200余种。

“一带一路”共建国家成为重要的贸易伙伴。前7月，我国对共建“一带一路”国家合计进出口11.72万亿元，增长7.1%。我国与24个“一带一路”共建国家建立贸易畅通工作组，与共建国家签署了15个自贸协定，在已经成功举办的前6届进博会上，来自“一带一路”共建国家的参会企业累计超过7000家。

从报关单看改革效能——

“一港通”跑出通关新速度

两张变一张，少的可不仅是一张单据。

广东佛山北滘港闸口前，集装箱卡车有序进出。“每天平均600至700个货柜，主要是空调等家电品类，产品一下生产线就送过来了。”佛山市美的报关有限公司关务经理张焯良说，采用“一港通”模式后，只需填写一张报关单，货物运送到北滘港后就能送上接驳船发往广州南沙港，快速装上国际货轮出海。

“一港通”的背后，是通关监管的改革创新。2020年11月5日，广州海关创新推出“一港通”模式，以南沙港为枢纽港，内河码头和铁路陆港为支线港，形成“两港如一港”的作业模式，实现进出口货物“一次申报、一次查验、一次放行”。

传统“内河转关”出口需要报关单、转关单两张单据，“一港通”只需要一张报关单。“最直观的变化是整体物流时间从原来5到7天缩短至1到2天。”张焯良表示，对于外贸企业来说，物流时间缩短，带动生产、研发周转加快，降低仓储、物流、人工等成本，企业的国际竞争力自然提升。

“珠江三角洲是外贸生产制造的重要基地，货源丰富，出口需求大，企业对物流成本高度敏感。”海关总署广东分署综合业务工作处副处长张超介绍，广东海关分别在深圳、广州创新推出“组合港”和“一港通”模式。如今，深圳盐田、蛇口和广州南沙等国际枢纽大港，与东莞、中山、佛山、肇庆等珠江内河港口“两两组合”，港口信息互通，海关监管互认。改革实施以来，享惠企业超过6000家，为企业节省物流等相关成本已超2亿元。

一张报关单，不仅在广东畅通无阻，也正实现港澳对接互认。海关总署广东分署会同香港和澳门海关创新探索“一单两报”改革，通过将企业在广东“单一窗口”申报的出口数据，自动转译生成港澳进口货物申报数据，无需企业重复录入。

张超说，“一单两报”模式下，香港企业在港原需人工录入的公路舱单数据必填项由9项减少为0项，澳门企业在澳录入的进口一般贸易货物申报必填项由24项减少为3项，极大地减轻了企业人工录入工作量，实现数据的跨境共享共用。

从广东看全国，一张报关单的演进历程，改革贯穿其中。从纸质报关到无纸通关，从海关、检验检疫两次执法、两道手续到新时代海关一次申报、一次查验、一次放行，改革不断为海关监管通关赋能增效，企业获得感、安全感不断增强。

企业不跑腿、业务随时办。如今通过国际贸易“单一窗口”，我国加快打造“一站式、大数据、多功能、标准化、便利化”的跨境贸易综合服务平台。目前平台已实现了30多个部门的“总对总”系统对接，建成上线24大类889项服务功能，注册用户已达880多万，日申报业务量2600万票。

“优化口岸营商环境没有最好，只有更好。”海关总署副署长赵增连表示，下一步，海关总署将通过深化改革和科技赋能双轮驱动，进一步增强改革创新的系统集成，强化口岸设施和数据共享，不断为外贸发展增添新动能。

（王馨玉参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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