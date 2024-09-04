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助推路跑事业发展 业界加快迭代创新跑鞋发展

2024年09月04日17:29 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者许维娜）随着健康意识的普及和运动热情的高涨，体育消费市场正在迎来前所未有的增长机遇。

在这一背景下，运动装备和健身服务的需求持续攀升，尤其在运动装备领域，包括跑鞋、运动服装、护具和运动手表等产品的研发、生产和销售，正经历着技术革新和市场扩张。对此，业界专家认为，这一现象标志着行业发展的新趋势，是科技进步与市场需求相互作用的积极结果。

目前，这一领域的相关从业者们正积极地投身于深入的研究和探索之中。他们不断地寻求新的方法和技术，以期在这一领域取得突破性的进展。

以中国运动品牌特步为例，经过多年对马拉松运动的助力，已形成以“赛事”“运动员”“产品”“跑者”为闭环的跑步生态圈。品牌致力于研发适合马拉松运动员的专业运动鞋和服装，通过与顶尖运动员合作，不断优化产品性能，满足长距离跑步需求。

特步跑步品类总经理陆一嘉介绍，新一代冠军版跑鞋160X系列的推出，包括多个不同版本。每款产品针对不同跑者需求进行了优化。其中部分产品搭载的“黄金碳板”，代表了该品牌在碳板科技领域的新突破，为跑者带来全新跑步体验。

据了解，新一代冠军版跑鞋拥有两方面核心科技：“XTEP POWER 动能科技升级－GT700碳板”和“XTEP ACE轻弹科技升级－射胚发泡”。这些技术不仅提升了跑者体验，也为运动装备行业的技术进步增添了动力。

陆一嘉介绍，“射胚发泡”技术是跑鞋中底材料的创新，解决了传统发泡技术的问题，提升了跑鞋的轻便性。新一代160X 6.0 PRO跑鞋减轻了近20%，回弹和耐久性也有所增强。40码的重量为179克，大幅减轻了重量，为跑者带来更好的动力。此外，这项技术还提高了跑步效率，节省了约2公里的体力。

据了解，在过去1年，有超过10名顶级运动员、30名跑者、经过5轮调校测试、累计超20000公里的奔跑，才使得全新一代冠军版跑鞋最终定版。

这一系列动作，不仅满足了不同跑者的需求，也体现了中国跑鞋市场对于多元化、高性能产品的追求与探索。

另有业内专家认为，过去五年，中国马拉松行业在“国人竞速”的推动下取得显著进步。不断迭代的专业跑鞋产品和完善的跑步生态，将助力更多人参与跑步运动，引领中国路跑事业进入全新的“黄金时代”。

(责编：王震、高雷)
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