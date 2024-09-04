人民网北京9月4日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，国家市场监管总局执法稽查局在甘肃省陇南市礼县雷王乡开展结对帮扶活动。

在帮扶捐赠座谈会上，市场监管总局执法稽查局副局长南军表示，总局将持续运行结对帮扶机制，始终与雷王乡站在一起、想在一处，为巩固拓展脱贫攻坚成果、续写乡村振兴新篇章作出新的贡献。

他表示，希望爱心企业(社会组织)继续弘扬和衷共济、团结互助美德，履行社会责任，开展好帮扶工作，助力全面实施乡村振兴战略，让低收入人口和欠发达地区共享发展成果。

礼县县委常委、宣传部部长任志远表示，希望总局执法稽查局发挥资源优势，积极牵线搭桥，动员和组织更多企业前来交流考察、投资兴业，促进更多的优质项目、优质资金、优质产业在礼县落地生根、开花结果。

他表示，礼县将倍加珍惜中央单位定点帮扶的重大机遇，以更加积极、主动、进取的精神状态对接落实好定点帮扶各项工作，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，持续优化营商环境，加快经济社会高质量发展。

座谈会后，举行了捐赠仪式，国家市场监管总局执法稽查局和15个爱心企业家共捐款捐物236.9502万元。其中，捐款110.42万元，捐物116.5302万元，购买农副产品10万元。

(责编：王震、高雷)

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