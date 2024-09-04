人民网北京9月4日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近期，市场监管总局组织实施了一批制造业国家计量比对项目。

市场监管总局相关负责人表示，近年来，我国制造业高速发展，制造精度显著提高，对测量能力提出更高要求。此次实施的制造业国家计量比对项目，旨在提升支撑工业制造的计量保障能力，加快推动制造业由大变强，助力构建以先进制造业为骨干的现代产业体系筑牢计量根基。

据介绍，此次比对项目在提高生产效率方面，组织实施超声波测厚仪校准装置计量比对，超声波测厚仪根据超声波脉冲反射原理来进行无损厚度测量，可以快速、准确地测量各种材料的厚度，相比传统测量仪器，更加节省测量时间。本次比对将超声波测厚仪作为传递样品，进一步助力提升冶金、化工、电子制造、汽车制造等行业降低时间成本、提高生产效率。组织实施力标准机标准装置（拉向）计量比对，选择小力值拉伸实验作为性能测试手段。随着医疗用品的普及，智能设备的革新，对无纺布、功能纤维、金属膜片等柔性装备的拉伸性能提出了新要求，保障小力值标准测力仪拉向计量性能准确可靠，可以节省测试时间，进一步提高企业生产制造效率。

在提高产品精度方面，组织实施石油螺纹量规校准装置计量比对。石油螺纹量规紧密距是衡量石油螺纹连接精密性的重要参数，石油管材螺纹连接部分是油井管最薄弱的部分，约有80%的油井管和套管失效发生于此，导致出现经济损失，因此保证油井管生产精度尤其重要。我国是石油管材生产大国，也是世界油井管出口大国。本次比对采用石油螺纹工作量规作为传递标准器，提高石油生产企业对油管产品检验精度，从而提高油井管精密制造水平。

组织实施0.03级力标准机计量比对，标准测力仪是力学领域的主要计量标准器具，本次比对选取测量范围为(100～200)kN的0.1级标准测力仪作为传递样品，可以对国内标准测力仪量值进行有效统一，全面掌握全国各省、市法定计量技术机构0.1级标准测力仪校准的实际水平和技术能力，进一步保障精密机械、安全防护等领域产品质量精度。

在提高产品质量方面，组织实施金属洛氏硬度基准计量比对。硬度测试是评价材料、产品等机械性能的常用试验方法，广泛应用于钢铁、航空、石油和军工等行业中。本次比对选取高稳定性、均匀度小的硬度标块作为比对样品，可保证洛氏硬度量值的准确和统一，考察实验室测量量值、出具测量结果与计量基准复现量值一致的程度，对于提高铜、铝等软材料，钛合金、轴承钢等硬材料，硬质合金、硬化钢等超硬材料性能具有重要意义。

组织实施机动车前照灯检测仪检定装置计量比对，机动车前照灯检测仪是用于测量机动车前照灯远光光束的发光强度检测的仪器，是机动车安全检验机构对车辆进行定期安全检验的主要计量器具。本次比对能够助力机动车前照灯生产质量检测，保证机动车安全检验的准确性和可靠性。

上述负责人表示，通过组织实施国家计量比对，保障全国量值准确一致，提升计量技术机构和企业的精密测量能力，从而提升制造业产品质量和竞争力。市场监管总局将持续加大国家计量比对供给力度，深化国家计量比对应用，进一步夯实制造业计量技术基础，推动制造业高质量发展。

(责编：王震、高雷)

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