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旅游产品供给优化提升 跨境游吸引力增强

2024年09月04日17:29 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （焦磊）国内游、“China Travel”持续保持高景气运行；“小城游”“Citywalk”“中式夜游”等新玩法不断解锁；《我的阿勒泰》引领文化与旅游融合呈新趋势……今年以来，国内旅游市场亮点诸多，继续保持稳中向好的态势。

值得关注的是，随着互免签证、144小时过境免签等利好政策的实施，不少中外游客选择在暑期开启“双向奔赴”的跨境游旅程。

据国家移民管理局通报，今年暑期（7—8月）全国边检机关共计保障1.1亿人次中外人员出入境，日均177.9万人次，较去年同期增长30.0%，环比5、6月份增长13.0%，单日出入境最高值为8月24日的223.7万人次，达到历史峰值的97.2%。

在旅游业强劲复苏的背景下，OTA（在线旅游）平台持续优化产品和服务，加速助力旅游市场“双向奔赴”。据悉，5月底，携程邀请超50个国家和地区的1600余名外籍旅游业嘉宾来到中国，共同开发入境旅游产品和线路。目前，携程已在支付、景区门票、住宿、团队游等领域，推出多项服务境外游客的产品。

数据显示，今年上半年，携程入境游预订量同比增长近2倍，二季度业绩显示，公司净收入128亿人民币，同比增长14%，入境游业务则贡献了其海外平台收入的25%。加上海外业务在东南亚、日韩、欧美等当地市场的发展，带动携程海外平台二季度收入同比增长约70%。

同时，在便利游客跨境支付体验方面，银联等机构也加速丰富产品矩阵。为迎接即将到来的“十一”出境游高峰，银联国际与澳大利亚旅游局日前在悉尼签署合作协议，约定提升银联卡持卡人跨境支付体验，共促支付与文旅行业协同发展。目前，澳大利亚95%的商户POS终端已支持银联卡，访澳游客还可在当地85%商户用绑定银联卡的手机“挥”机或扫码支付。

据介绍，今年以来，银联启动“锦绣行动2024”，着力提升外籍人员来华支付便利度。目前澳大利亚本地已发行了50万张银联卡，落地多款支持银联二维码的电子钱包。澳大利亚游客可使用这些本地产品，直接在中国境内刷卡或扫码支付，享受“无界”支付体验。

(责编：王震、高雷)
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