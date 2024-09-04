朱思翘

今年前7个月，在全球经济增速放缓、外需减弱的背景下，我国外贸仍保持稳定增长，展现出强大韧性和活力。

分析这张外贸成绩单不难发现，我国外贸呈现三大特点。一是传统出口商品稳定增长，手机、家电、自动数据处理设备等传统劳动密集型和技术密集型产品合计出口1.3万亿元，同比增长6.1%，我国在传统领域仍具有较强的国际竞争力和不可替代性。二是高新技术和高端装备制造出口增速显著，风力发电机组、船舶、汽车等产品出口增速远超平均水平，分别达到86.3%、84.4%和20.7%，这表明我国出口结构持续优化，产品创新能力和技术水平不断提升。三是外贸新业态新模式快速发展，跨境电商、海外仓、市场采购等外贸新业态不断拓展。可见，我国外贸运行稳中有进的同时，呈现出结构优化、质量提升、动力转换的良好态势。

当前，外部环境变化带来的不利影响增多，外贸发展面临的复杂性、严峻性和不确定性加大。一方面，全球供应链加速重构，产业链供应链本土化、区域化、多元化趋势日益加强，这对我国外贸产业链供应链的稳定与韧性提出更高要求。另一方面，贸易保护主义和逆全球化趋势进一步加剧。面对挑战，要进一步巩固贸易竞争优势，培育外贸发展新动能，促进外贸高质量发展。具体而言，要推动三个转变：

一是推动从“贸易型出海”向“生态型出海”转变。要致力于构建海外市场的生态体系，通过投资建厂、设立研发中心、搭建供应链服务平台等方式，深度融入当地经济，形成互利共赢的产业生态良性循环。

二是推动从“传统外贸模式”向“创新外贸业态”转变。充分利用“互联网+”、大数据、人工智能等前沿技术，创新外贸业务模式和服务形态。在拓展跨境电商、市场采购等新业态的基础上，探索个性化定制、柔性化生产、供应链金融等新模式，加速传统外贸向数字化、智能化、网络化方向转型升级。

三是推动从“深耕传统市场”向与“开拓新兴市场”并重转变。巩固和提升传统市场出口份额，加大对新兴市场和发展中国家出口，通过与更多共建“一带一路”国家和地区商签自由贸易协定，深化经贸合作，实现外贸市场的多元化、均衡化布局，为我国外贸可持续发展注入新活力新动能。

（作者为商务部国际贸易经济合作研究院副研究员）

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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