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便捷生产、高效管理、辅助决策……

新技术让农业更智慧（经济聚焦）

本报记者 孙 超 王崟欣
2024年09月04日07:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　湖南益阳大通湖区再生稻智慧农场，无人驾驶收割机在作业。
　　陈振海摄（人民视觉）
　　数据来源：农业农村部

　　今年的中央一号文件提出，“持续实施数字乡村发展行动，发展智慧农业”。近年来，各地积极推动物联网、大数据、人工智能等技术在农业领域深入应用，促进农业生产更便捷、管理更高效，为推进农业现代化建设注入了活力。近日，记者来到湖南益阳和福建福清，实地体验赋能农业种植养殖的新技术、新设备。

　　——编  者  

　　

　　湖南益阳智慧农场

　　借助北斗导航、无人农机等，350多亩地全程无人化作业

　　前不久，在湖南省益阳市大通湖区千山红镇大西港村，宏硕再生稻智慧农场正式开镰。

　　距离田块几百米的智慧农场控制室内，工作人员先将收割机连接上云平台，接着用鼠标选取地块，点击开始。经过智能化改造的无人收割机随之启动，从机耕道驶入稻田内，开始自主作业。内置谷仓渐满，收割机又自主回到起点，将稻谷装进运输车辆。

　　2023年年初，大通湖区启动再生稻智慧农场建设。智慧农场总面积达1118亩，由华南农业大学、华中农业大学等高校的专家团队，联合大通湖区湖南宏硕生物科技有限公司共同建设。目前，农场中的350多亩地实现了全程无人化作业，其余区域也实现了无人设备深度参与。

　　“智慧农场运用物联网、云计算、人工智能等技术，对插秧机、旋耕机、除草机、收割机、拖拉机等农机开展无人化改造。基于北斗导航技术，农机可以在田间按规划路径有序作业。”湖南农业大学教授唐启源介绍。

　　再生稻，是利用收割后的稻桩继续发苗长穗的水稻。如果管理得当，可以实现“种一季、收两季”的效果，在保证粮食产量的同时，大大减少了投入成本。传统的有人作业收割机，由于人工操作的精度问题，容易在头季收割时轧坏不少稻桩，影响再生季的产量。

　　“这个问题很难靠人力解决，不同的机械状态、不同的土壤硬度、不同的操作手，效果都不一样。”宏硕生物科技负责人熊姣军说，从源头开始无人化作业，有利于实现精度上质的提升。

　　除了入场和出场位置的小部分区域，无人收割机都能精准行驶在几个月前无人插秧机形成的行列间隙内，很少有稻桩被轧坏。华南农业大学工程学院副院长胡炼介绍：“这叫‘种收同轨’，借助高精度的北斗导航，配合无人农机，我们将误差控制在2.5厘米以内。”

　　胡炼是中国工程院院士、华南农业大学罗锡文团队的一员，科研团队已经在这里进行水稻生产无人化研究和推广多年。“由于插秧和机收都实现了无人农机作业，后一次作业可以严格按照前一次的既有路径进行，农机对稻苗的碾压率由40%降至10%左右，大幅提高了再生稻的发芽率和产量。”罗锡文说。

　　机收现场，连接着太阳能板的各类农田设施是支撑智慧农场运转的重要设备。“这边是自动水位计，那边是虫情监测站，远处还有田间气象站，这些设施构成了智慧农场的智能感知系统。”熊姣军介绍。

　　多光谱无人机在农场的应用，使得生产过程进一步精细化。“多光谱相机快速扫描大片农田，感知氮素含量、叶绿素含量及相关部位水分含量等重要信息，进而分析出水稻长势。相应地，飞防无人机进行施肥、洒药作业时就可以因地制宜。”胡炼介绍。

　　目前，大通湖区再生稻智慧农场已初步实现水稻生产全程数据采集分析、农事指令智能决策、农机作业智能执行。下一步，这里将努力实现耕种管收烘全链条无人或少人化。

　　福建福清养殖基地

　　机器人24小时巡查，自动生成环境云图，开展数据分析

　　在福建福清光阳蛋业渔溪蛋鸡养殖基地，应用人工智能技术的养鸡机器人为智慧养殖注入了活力。

　　24小时代替人工在鸡舍内巡查，发现问题第一时间上报；

　　在5万羽鸡中找出“问题鸡”，只需要15分钟；

　　收集数据、开展数据分析，为改进养殖提供建议；

　　…………

　　这就是光阳蛋业自主研发的养鸡机器人“木鸡郎”，拥有自动巡查、智能监测和辅助决策等功能。

　　罗丽娟是养殖基地的一名饲养员。对她而言，以前最麻烦的不是拌料饲喂，也不是清理鸡舍，而是在茫茫鸡群中找出一只“问题鸡”。

　　罗丽娟口中的“问题鸡”，包括死鸡、绝产鸡等，这些鸡或影响周围鸡的健康生长，或光吃粮不下蛋，在蛋鸡养殖中，必须及早发现处理。“可要在5万羽鸡中找到几只存在问题的蛋鸡，难度很大。”罗丽娟说。

　　养鸡机器人解决了罗丽娟的难题。只需15分钟，养鸡机器人在鸡舍内巡检一圈，便能精准定位问题点，随后迅速将位置发送至饲养员手机上。饲养员只需按图寻找，便能精准找到、及时处理。

　　据介绍，养殖基地有12栋鸡舍，每栋都配备了养鸡机器人。有了养鸡机器人的帮助，罗丽娟和同事们的工作效率大大提升。以前，一个饲养员最多管理几百只鸡，如今罗丽娟一个人可以负责3栋鸡舍、15万羽蛋鸡的饲养。

　　智能排查仅仅是养鸡机器人众多技能中的一项，它的另一重要功能是生成鸡笼环境云图，为改进养殖方式提供科学依据。

　　养鸡机器人身上除了有4个摄像头，还布设了众多传感器。每当它经过一个鸡笼，就会根据温度、湿度、有害气体等数据，自动生成环境云图，找出养殖死角，并汇总全部鸡舍的养殖数据，结合市场需求、鸡蛋行情等进行分析，为养殖提供决策依据。

　　“过去靠经验，现在靠数据。”养殖基地负责人李国彬介绍，自从投用了机器人，养殖基地在原先已实现自动化养殖的基础上，生产效率进一步提高——工人生产效率提升30%，产蛋率提升1%—1.5%，料蛋比从2.2%下降到2.04%。得益于“问题鸡”的及时清理，养殖基地每年可以节约饲料60万斤。

　　从2020年6月下线第一台“木鸡郎”，到现在推出能查找问题、巡检设备、分析决策的第六代“木鸡郎”，光阳蛋业对养鸡机器人的功能研发还在不断拓展。“未来的蛋鸡养殖将更加智慧。”李国彬说。

　　

　　本期统筹：韩春瑶

　　版式设计：张丹峰

　　《 人民日报 》（ 2024年09月04日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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