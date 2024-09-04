本报北京9月3日电 （记者刘志强）国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、金融监管总局日前发布《关于建立促进民间投资资金和要素保障工作机制的通知》，决定建立以统计数据为基础、以重点项目为抓手、以政策为支撑的促进民间投资资金和要素保障工作机制。通知主要内容如下：

加强统计数据分析，找准政策着力点和结合点。国家发展改革委聚焦基础设施、制造业、房地产开发等民间投资重点行业重点领域，进一步加强民间投资增速、结构、占比等统计数据分析，依据全国投资在线审批监管平台汇集共享的投资项目数据，同步开展民间意向投资分析，发现民间投资需要加力支持的领域，找准民间投资存在的短板弱项，为更加精准、更加务实地制定相应支持政策和措施奠定基础。

建立重点领域项目常态化推介机制，加大政府投资支持力度。国家发展改革委依托全国向民间资本推介项目平台，组织地方持续向社会公开推介并严格审核把关，形成滚动接续的向民间资本推介项目清单。

加强用地用海等要素保障，协同提升项目前期工作质效。国家发展改革委将存在用地用海保障需求的全国重点民间投资项目清单推送至自然资源部，对全国重点民间投资项目予以用地用海保障支持。

做好环评要素保障，促进投资建设与环评管理协同推进。国家发展改革委将全国重点民间投资项目清单及时推送至生态环境部，由生态环境部依据法律法规，根据对项目环评分级分类管理要求，做好全国重点民间投资项目环评保障。

坚持市场化导向，引导加大民间投资项目融资支持力度。国家发展改革委将全国重点民间投资项目清单通过全国投资项目在线审批监管平台推送至有关合作银行，同步请金融监管总局向其他银行保险机构推送，并协助各家银行准确核验民间投资项目信息，为银行贷款审批提供信息支撑，助力提升审贷效能。

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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