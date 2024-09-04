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货不对板、维权困难等情况影响交易体验

二手商品交易如何防风险

本报记者 王 珂
2024年09月04日07:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，闲置物品交易成为一种新潮的绿色生活和消费方式。越来越多人转卖闲置的数码产品、运动装备、手工艺品等；很多消费者的观念也在变化，主动选购具有性价比的二手商品。

　　与此同时，二手交易平台快速发展。商务部等14部门联合印发的《推动消费品以旧换新行动方案》提出，“发展二手商品流通”“鼓励‘互联网+二手’、售后回购等模式发展”。对于很多消费者来说，通过互联网平台选购二手商品，成为一种主要的交易渠道。

　　整体看，消费者购买二手商品的便利度持续提升，但在一些二手商品交易过程中，货不对板、维权困难等情况影响了交易体验，需要在交易过程中注意防范一些风险。

　　选择正规平台交易，不可盲目图便宜

　　二手商品交易的一大特点就是降低了购买成本。很多消费者期望买到更高性价比的商品，但也需有适当的心理预期。

　　二手电商平台转转集团首席执行官黄炜介绍，根据二手商品的成色和品质，可以分为几类：使用时间较短、次数较少，近似于新品的；虽然外观有一定磨损，但内部零件完好的；虽有瑕疵或修理痕迹，但仍可以正常使用的。对应不同品相，二手商品的价格会有一定差异。

　　在购买二手商品时，应在不同平台适当比价，切不可盲目图便宜。当一些商品打着“大学生自用”“清仓甩卖”等噱头、标价明显低于市场价时，应更加谨慎购买。

　　黄炜说，消费者通过平台或网络交易二手商品时，要先了解平台的交易规则、退赔服务流程等情况，选择正规平台进行交易。

　　全面关注售前、售中和售后服务

　　在二手商品交易过程中，一些消费者遭遇货不对板、功能异常等问题。和新商品不同，二手商品一定程度上属于非标产品，具有更多不确定性。因此，在购买二手商品时，应全面关注售前、售中和售后服务，尤其是售后服务。

　　在售前和售中过程中，消费者应关注平台是否对二手商品有完整明确的质检、定级标准和流程。一些平台有二手商品评估标准，会在商品上架前，根据其不同品相和状况，进行相对公允的定价，为消费者提供参考。

　　有些二手交易平台对商品提供7天无理由退货和一年质保服务。在这些平台交易，若消费者对商品不满意，或者商品有问题和瑕疵，可以和平台协商退换货，或者快速维修。

　　转卖闲置商品要注意合规

　　二手商品交易有种类限制，消费者转卖闲置的二手商品时要注意合规。侵权假冒商品、烟草、易燃易爆化学品、管制刀具、野生动植物及其制品等，在二手交易中都是严格禁止的。考虑到部分商品需要特定资质、存储条件、授权等必要前置手段，在二手平台出售食品、药品、医疗器械等商品时，应当依法办理相关的食品经营许可证、互联网药品交易服务资格证书等资质或进行备案。此外，对涉及具有知识产权的网课、教材等，应有相关授权文件。

　　转卖一些电子产品时，消费者还需关注是否做好了隐私保护。一些正规的二手商品交易平台，会对回收的电子设备恢复出厂设置，使用深度清除软件对用户数据进行多次清除，有利于更好保护原机主用户的隐私。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月04日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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