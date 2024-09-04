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上半年铁路经营质量和效益稳步提升

多项指标创历史同期新高

2024年09月04日07:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月3日电  （记者李心萍）国铁集团日前发布今年上半年财务决算。上半年，国铁集团实现营业总收入5794亿元，净利润盈利17亿元，铁路经营质量和效益稳步提升，固定资产投资、客运发送量、中欧班列开行数量等指标均创历史同期新高。

　　旅客运输实现量质齐升。上半年，全国铁路日均开行旅客列车10256列，同比增长9.4%；发送旅客20.96亿人次，同比增长18.4%，创历史同期新高。其中，5月1日发送旅客2069.3万人次，创单日旅客发送量历史新高。

　　现代物流体系建设成效显著。上半年，国家铁路日均装车17.54万车，发送货物19.23亿吨，呈现稳中有升的良好态势，其中6月日均装车18.33万车，同比增长6%；发送货物3.32亿吨，同比增长6.1%，创历史同期新高。

　　今年以来，国铁集团深化铁路货运组织体系建设，40个铁路物流中心全面运行；推进货运价格市场化改革，大力发展物流总包业务，累计签订物流总包合同182个、合同运量3.3亿吨；打造快捷物流产品，推进多式联运“一单制”服务，42条班列实现网上订舱，多联快车产品覆盖省会城市，铁海快线产品覆盖主要港口；推出“铁路运费贷”“信用证结算”“铁路单证融资”等铁路物流金融服务；加快物流基础设施建设，建成铁路专用线12条、物流基地6个。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月04日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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