本报记者 王明峰

前阵子，四川省万源市固军镇三清庙村的茶叶研学基地迎来一批小游客。他们参观茶园、采摘茶叶、制作茶餐、欣赏茶艺，兴趣盎然地参加劳动实践教育活动。

在加工车间，孩子们向制茶师问个不停。制茶师一边耐心解答，一边现场展示揉捻、造型等工艺，让孩子们在实践中感受茶文化。

万源市盛产茶叶，是四川省级重点茶叶基地县。近年来，万源市加大对乡镇茶叶基地的改造提升，建设茶叶加工厂和茶叶大豆融合示范基地，为研学游、精品游发展夯实产业基础。目前，当地茶园总面积25.09万亩，干茶年产量7578吨，茶叶综合年产值17.58亿元；拥有茶叶专业村42个、基地乡镇26个，建成3个万亩茶叶示范区，培育茶叶企业25家、茶叶专业合作社26家。

今年47岁的胡运海，于2007年返乡回到三清庙村，带领乡亲们种茶。经过多年发展，胡运海自建茶园基地达到6000多亩，带动全镇种植标准化茶叶基地2.7万多亩，通过“企业+合作社+农户”模式，实现种植、收购、加工、销售全链条发展。“在采茶方面，我们带动400多人就业，采茶季平均每人每月收入约2800元。”胡运海说。

推动茶农旅多业态融合发展，统筹抓好特色产业发展和乡村文化培育，促进乡村旅游提档升级，是万源市积极探索的发展新路径。当地通过举办特色采茶节等活动，将传统茶文化融入山地旅游、康养、农事体验等项目，推动传统农业向农商文旅融合发展转变。

“每年采茶季，我家都住满了游客。”村民李小雨将自家的两个房间改造成民宿。除了类似的10余家民宿，村里的巴山云海游客中心还开设标间40个，可满足更多住宿需求。

“我们以茶为媒、以茶会友、以茶兴业，让茶区变景区、茶山变金山，不断提升万源富硒茶的知名度和美誉度。”万源市委主要负责人表示。

据介绍，截至今年7月，万源市旅游综合收入突破70.49亿元，同比增长25.36%，接待总人次达到507.3万，同比增长28.32%，茶农旅融合已成为助农增收、助推全域旅游、推进乡村全面振兴的重要支撑。

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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