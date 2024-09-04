本报北京9月3日电 （记者金歆）3日，世界互联网大会国际组织在北京召开推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段理论研讨会。

会议提出，站在新的起点上，各方要以构建网络空间命运共同体理念为指引，着眼培育发展新动能，共同推动网络空间繁荣进步；着眼应对安全新挑战，共同促进网络空间和平稳定；着眼构建治理新秩序，共同维护网络空间公平正义；着眼实现命运与共新愿景，共同推进网络空间成果共享，推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段，让互联网更好造福世界和各国人民，携手创造人类更加美好的未来。

会上，来自中国、韩国、英国、法国、瑞士、澳大利亚的互联网领域权威专家，围绕“构建网络空间命运共同体的世界意义”“数字基础设施建设、发展与利用”“网上文化交流共享与文明互鉴”“数字经济创新发展与成果共享”“网络安全国际合作”“网络空间全球治理”等议题展开研讨。

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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