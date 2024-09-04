原标题：市民出行方式亟待升级，一线城市试点开放共享电单车运营

随着城市化进程加速与人口的高度集中，城市交通问题再次受到关注和讨论。共享出行作为交通科技的一个重要应用，不仅更好地实现了绿色出行，减少了交通拥堵、促进资源高效利用，其前所未有的出行便利与灵活性更是深刻影响了人们的出行习惯。而共享单车作为共享出行中最为普及的出行方式，不但解决了老百姓公交出行最后一公里的难题，也提高了城市公共交通的机动性、便捷性和可达性，更是一种绿色低碳的出行方式。

共享出行蓝皮书发布 平台助力共享电单车行业健康发展

共享电单车的“生存”问题一直饱受争议。近日，在2024年交通新业态发展研讨会暨《中国共享出行发展报告（2023-2024）》蓝皮书发布会上，中国城镇化促进会副会长唐元表示，发展共享电动二轮车则具有重大的现实意义。电动二轮车以其价格便宜、驾驶容易、使用方便、能够实现“点对点”出行需要等特点，已经成为大部分城市居民出行的代步工具，深受城市居民尤其是低收入居民欢迎，目前全国拥有量超过了4亿辆。但是，受多种因素的影响，电动二轮车引发的交通、火灾事故多发频发。如何处理好加强电动车监管与方便老百姓、保城市平安与促进电动二轮车行业健康发展的关系，是必须破解的难题。唐元表示，共享出行平台至少可以从两个方面帮助解决这一难题：一是平台企业可以承担保安全的市场主体责任。平台对每个上路的电动二轮车的车速可以实行实时监控，减少道路安全事故；同时，平台可以对每个电池运行状况实时跟踪，降低了电动二轮车电池导致的火灾事故。二是平台可以帮助政府提高电动二轮车治理水平。如对电动二轮车的分布随时监控，了解城市电动车运行情况，及时补充车辆投放，避免局部车辆堆积。借助于平台企业的科技与管理，可以提升城市治理水平，促进电动二轮车行业持续健康发展。

共享电单车在革新出行方式方面所展现的积极作用是有目共睹的，然而相比于早已成熟规范的共享单车，共享电单车在全面推广上仍面临许多问题和挑战。

据《共享经济蓝皮书 – 2023年中国互联网租赁电动自行车发展情况分析》报告指出，从行业格局来看，共享电单车行业集中度远低于共享单车行业。全国共享电单车企业超过百个大大小小的品牌，哈啰、美团、青桔三家行业头部企业市场份额约占全国的40%，松果、人民、小溜、喵走等中型企业约占30%，其他小微品牌占比超过20%。对此，哈啰公共事务副总裁周锦秀指出，这一现象的存在，一方面反应了共享电单车相对于共享单车具有更高的盈利性，同时，也与国家顶层政策设计不明晰，地方事权较大，在总量分配及准入上存在乱象有一定关系。同时，周锦秀还谈到，全国私人电动自行车已到4亿台，而共享电单车有效投放量700万台，占比1.75%，而这占比1.75%的共享电单车可以提高公共交通的可达性，填补公共交通服务的空缺，最终提高出行效率，缓解交通压力。

一线城市试点运营 头部平台企业发挥主力军作用

尽管目前共享电单车在运营规模上还未达到共享单车那样的广泛普及，但各地政府对其发展仍持积极探索和开放态度。尤其在今年5月，北京经济技术开发区(简称"经开区")发布《互联网租赁电动自行车试点运营公告》。为研究论证发展互联网租赁电动自行车的必要性、可行性，利用社会资源为市民提供安全、便利的出行服务，自2024年5月30日起在北京经济技术开发区行政管理区域范围内开展共享电单车试点。而这一次北京经济技术开发区试点的启动或将为共享电单车的管理规划提供样本。

在精细化的试点要求下，首月试点运营共享电单车的骑行量和周转率持续上升，市民对共享电单车的接受度和使用频率较高。市民普遍反映骑行体验良好，认为共享电单车通勤和短途出行非常合适）。而在车辆管理与安全性上，车辆停放入栏率较高，这得益于电子围栏入栏管理（不入栏不落锁）的实施，有效规范了车辆停放秩序。并在试运营期间未发生重大骑行安全事故，维修仓库、充电换电等也未发现消防安全隐患，运营成效总体较好。

此次试点成效除了有政府部分的积极参与和管理，也需要共享电单车运营企业在技术、运营管理上的支持和配合。以此次参与试点的企业哈啰为例，作为共享出行行业的头部企业之一，哈啰掌握并拥有强大的技术优势以及运营管理经验。对此，哈啰公共事务副总裁周锦秀表示，国家关于北斗战略的推广，也给了企业更多的发展机遇。工信部在今年的7月12号发了相关文件，要在全国遴选试点城市推广北斗的规模化应用。而哈啰早在北斗三号收官之星发射成功之际，就已经开始接入北斗定位，下一步还将响应国家号召，扎实做好场景落地应用工作。

除了运营之外，外界对于共享电单车最为关注的是充电安全。对此，周锦秀表示，充电安全包括电池本身的安全和充电过程安全。在电池本身的安全上，平台企业有能力和宁德时代、比亚迪等大企业合作，确保锂电池本身的质量安全。对于充电过程安全，以哈啰为代表的平台运营企业，都制定了严格的监测体系，每一块电池里面都装载BMS（电池管理）系统，整个充电过程，包括电池温度、湿度、使用寿命、充电程度等都受到平台监测。小哈换电作为哈啰旗下的两轮换电业务品牌，通过增加换电柜的铺设数量，提高换电服务的可及性和便利性，构建城市补能网络，解决了共享电单车在实际投放中面临充电难、充电慢、安全隐患多等痛点，提升共享电单车的使用率。

作为行业头部平台企业，哈啰在共享电单车上的表现也证明了，在当前发展阶段，共享电单车市场需要有技术、有运营管理经验的头部企业去做引领和示范作用。正如中国城镇化促进会副会长唐元表示：“提升电动两轮车管理水平，从根本上来说还得靠科技、靠平台。哈啰这些平台对单车的管理是很成功的，基本上走上了路子。经过多年的迭代发展，我国也出现了若干具有竞争力的平台企业，可以让平台在国家规范促进电动两轮车健康发展的过程中发挥主力军和头部企业的作用。”

《蓝皮书》系列编委会之一，国家发展和改革委员会综合运输研究所城市交通中心主任程世东在《中国共享出行发展报告（2023-2024）》书中序言也写到：共享（电）单车因集中充电、换电，在消防安全方面比私人电动自行车要好一些，加上更符合国家标准、更易管理等因素，在私人电动自行车普及的情况下，理应不应该禁止共享（电）单车。北京亦庄的共享（电）单车试点运营，算是在一线特大城市的小突破，相信未来会更加普及。各城市的共享（电）单车管理总体较为成熟：总量控制、网格化管理、服务质量考核并与投放额度挂钩。未来可探索更合理的管理模式：不再总量控制、每家平台企业有一定额度免费车辆以保证公平竞争、更多额度按照阶梯定价收取公共资源占用费。

共享电单车在交通出行中发挥着越来越重要的作用，对于监管层面，各级政府应不断完善共享电单车的管理条例和指导意见，尽快出台相关针对共享电单车的确定性指导文件。尤其在当前城市与居民对共享两轮的需求，已使其具备了公共服务的特征，而政府部门也应该出台相应的政策配套，协同有经验、有技术的共享出行企业一起，统一规范和提升共享电单车行业的服务标准，将智能、平安、绿色、共享的交通出行发展落到实处。

(责编：董童、李源)

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