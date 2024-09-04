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我国最大油气田累产油气当量突破10亿吨

本报记者 张翼
2024年09月04日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：我国最大油气田累产油气当量突破10亿吨

中国石油3日发布的信息显示，我国最大油气田——中国石油长庆油田累计生产油气当量历史性突破10亿吨。这是长庆油田继2020年建成6000万吨级特大油气田之后取得的又一里程碑式成就。10亿吨油气，全部转化为原油当量，可以装满80个西湖。

长庆油田所在的鄂尔多斯盆地，储藏着国际上典型的低渗、低压、低丰度油气资源，致密程度堪比“磨刀石”，勘探开发之难世界罕见。长庆油田勘探事业部总地质师张涛说，长庆油田从低渗透起步，突破特低渗、再战超低渗、解放致密气、攻坚页岩油，油气勘探开发不断向更深层系转移，目前已成功发现50个油气田，成为我国油气资源增储上产的重要增长极。

我国经济快速发展对油气资源的需求“水涨船高”，长庆油田加大油气勘探开发力度，推进页岩油、致密气等非常规油气资源规模化开发，全力保障油气安全稳定供应。2013年产量突破5000万吨，如期建成“西部大庆”；2020年产量跨越6000万吨，树起了我国石油工业发展史上新的里程碑；2023年产量达6600万吨，刷新我国油气田产量纪录。

长庆油田把加快天然气上产作为重要使命，建成国内首个年产500亿立方米规模大气区，天然气年产量约占国内总产量的1/4。西气东输、陕京管道等12条国家天然气主干线在长庆交汇，成为我国陆上天然气管网枢纽中心和“一带一路”能源合作的国内重要支点。自1997年率先向首都北京供气以来，长庆油田已累计向京津冀、陕甘宁等地区50多个大中城市供应天然气超6500亿立方米，可替代标煤7.9亿吨，减少碳排放约10亿吨，对优化国家能源结构、改善生态环境具有重要作用。

(责编：罗知之、陈键)
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