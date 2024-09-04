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高分辨率、高覆盖率

“吉林一号”全球一张图发布

本报记者 任爽
2024年09月04日08:55 | 来源：光明日报
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原标题：“吉林一号”全球一张图发布

近日，“吉林一号”卫星拍摄的高清遥感地图即全球一张图在吉林长春发布。该图可为各行业用户提供全球高清卫星遥感数据及应用服务，其分辨率、时效性及定位精度等指标均达到国际领先水平。

此次发布的“吉林一号”全球一张图是从690万景“吉林一号”卫星影像中精选的120万景影像制作而成。该图累计覆盖面积达1.3亿平方公里，实现了除南极洲及格陵兰岛外的全球陆地区域亚米级影像全覆盖。该图所使用的分辨率为0.5米的影像占比超90%，2023年度影像覆盖时相占比超过95%，整体云量小于2%，兼顾了高空间分辨率、高时间分辨率及高覆盖率。

凭借图像质量高、更新速度快、覆盖面积广的特点，“吉林一号”全球一张图可在环境保护、林业监管、自然资源调查等多领域开展业务化应用，对构筑精细化遥感应用服务体系具有重要意义。

据了解，研发团队攻克了多重覆盖智能化数据筛选、大区域几何纠正及表观一致性处理等关键技术，将大区域卫星数据生产与集群调度深度结合，生产效率相较传统方式提高了60%，保障了“吉林一号”全球一张图的生产速率及图像质量。

如今，“吉林一号”星座在轨运行卫星已达108颗，建成了全球最大的亚米级商业遥感卫星星座，这也为“吉林一号”全球一张图的年度更新提供了海量的高清遥感数据来源。

(责编：罗知之、陈键)
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