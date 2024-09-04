孟 珂

原标题：8月份中国公路物流运价指数为104.2点

9月3日，中国物流与采购联合会发布数据显示，2024年8月份中国公路物流运价指数为104.2点，比7月份回升1.03%，比去年同期回升1.63%。从周指数看，第一周运价指数环比回落，第二、三、四、五周运价指数环比回升。

中国物流信息中心分析师高帅在接受《证券日报》记者采访时表示，综合来看，8月份经济运行延续平稳态势，在大宗商品和暑期消费拉动下，公路运输市场总体稳中趋升，保持一定市场活跃度，加之受高温多雨天气影响，部分区域运力供给减少、运输线路受阻，市场供需平衡有所调整，运价指数迎来小幅连续回升，而且，在今年以来经济持续向好恢复带动下，整体水平优于去年同期。

“公路物流是国民经济的重要组成部分，对于促进经济发展、优化资源配置、推动产业升级、增强国际竞争力、促进就业和社会稳定等方面都具有重要意义。”东源投资首席分析师刘祥东在接受《证券日报》记者采访时表示，运价指数的回升通常被视为经济活动增加的信号。随着社会总需求的上升，市场对商品运输的需求正在恢复，物流需求也随之增加，从而推动运价的上涨，这反映出当前经济的复苏趋势。

分车型指数看，各车型指数环比保持回升，同比小幅回升。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为104.5点，比7月份回升1.06%，比上年同期回升1.80%。零担指数中，零担轻货指数为102.9点，比7月份回升0.88%，比上年同期回升0.82%；零担重货指数为104.5点，比7月份回升1.06%，比上年同期回升1.86%。

分区域看，九大区域运价指数均有所回升，其中西北、西南、山东半岛区域运价指数回升较快。

从后期走势看，高帅预计，随着天气因素影响消退，企业生产制造逐步企稳回升，市场供需将进入新一轮调整期，运价指数可能在前期较高基数基础下小幅震荡回调。

谈及如何进一步发展公路物流，刘祥东认为，首先，加强基础设施建设，完善公路网络，提升农村和偏远地区的公路等级，同时建设现代化物流园区和货运枢纽，提高物流效率；其次，提升物流信息化水平，建立健全物流信息平台，实现物流信息的互联互通和共享，推广电子运单、电子支付等信息化手段，提高物流作业的自动化和数字化水平，提高配送效率；再次，推动技术创新与应用，通过财政补贴、税费减免等方式鼓励物流企业采用先进的物流技术和装备；最后，促进公路物流的绿色发展，制定严格的环保标准和排放要求，鼓励物流企业采用环保型运输工具和技术，推动物流包装的循环使用和回收利用，减少资源浪费和环境污染。

(责编：罗知之、陈键)

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