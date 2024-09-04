李 静

原标题：各大白酒品牌终端花式促销 酒企积极去库存缓解压力

中秋假期将至，白酒行业迎来传统销售旺季。连日来，《证券日报》记者走访市场发现，白酒品牌纷纷开启节日促销活动。

广发证券表示，进入9月份，白酒行业由传统淡季转向中秋、国庆旺季，在需求回暖的情况下主流产品价盘有望企稳。

促销帷幕已拉开

随着中秋假期临近，头部酒企以多种方式开展营销活动。比如，洋河推出“中秋团圆喝洋河，万部华为抢先得”活动；郎酒近期在福建举办“中国郎·福建博饼文化节”。

针对即将到来的旺季，各大酒企还纷纷推出了中秋礼盒。比如，茅台推出限量85000套的茅台2024年中秋礼盒出炉；洋河则推出洋河·梦之蓝中秋礼盒。

同时，不少烟酒专卖店也抢抓“中秋行情”做起了活动。“53度五粮液售价1100元/瓶，整箱售价5880元/箱，合980元/瓶。”位于北京大兴区的凯森烟酒行负责人对《证券日报》记者介绍，店铺是新开业，今年中秋假期活动力度较大，也是为了吸引新的顾客。

北京丰台区某烟酒零售店老板告诉《证券日报》记者，最近老客户开始陆续订购白酒，价格在300元/瓶至600元/瓶之间，因为上半年压货较多，今年中秋假期店里也加大了促销力度，如购买产品总价格超2000元，会送价值200元的红酒一瓶。

除白酒专卖店外，部分商超的白酒货架上也标注着最新优惠活动——“购买部分指定酒品实付880元返100元现金抵用券，实付2000元返300元现金抵用券”。

白酒专家、知趣咨询经理蔡学飞对《证券日报》记者表示，中秋假期是酒类销售、消费的重要时期。当前，宴席与礼品的酒类消费开始升温，带动了贵州茅台、五粮液、泸州老窖等一线酒企的明星产品价格回升，也带动了古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒等区域强势酒企在当地市场的活跃表现。

武汉京魁科技有限公司董事长肖竹青在接受《证券日报》采访时表示，今年中秋假期和国庆假期可以带动两波市场行情，能够有效扩大市场需求。同时，随着天气转凉，白酒消费场景将逐渐回归，这也会加大白酒的销售。

行业仍处去库存阶段

今年以来，酒企一直在通过促销、强渠道等方式去库存，但产能过剩、供需不平衡的问题依然明显。

中国酒业协会此前发布的《2024中国白酒市场中期研究报告》显示，2024年白酒市场“库存高企”问题突出。与去年同期相比，2024年上半年有超过60%经销商、终端零售商表示库存增加，超过30%表示面临现金流压力，超过40%表示实际销售价格的倒挂程度有所增加，超过50%表示利润空间有所减少。

东方财富Choice数据显示，今年上半年A股与H股市场中的21家白酒上市公司上半年合计存货金额同比增长10.29%，达1574.70亿元。其中，贵州茅台、洋河股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等5家酒企存货均超百亿元。

在蔡学飞看来，下半年，随着白酒消费旺季的到来，行业高库存问题将逐步缓解。

肖竹青表示，整个白酒行业目前的问题还是社会购买力不足，中秋假期会对去库存产生一定的积极作用。

虽然白酒库存问题依旧存在，但透过白酒上市公司半年报可以看出，白酒企业依旧充满韧性。东方财富Choice数据显示，上述21家白酒上市公司上半年合计实现营收2477.27亿元，同比增长13.14%；合计实现净利润964.34亿元，同比增长13.07%；经营活动产生的现金流量净额为734.45亿元，同比增长25.47%。

蔡学飞称，上半年，一线酒企基本上都取得了营收与净利润的双位数增长，并呈现出产销两旺态势；区域强势酒企由于有基数优势，表现更为突出。

对于今年中秋假期行情，多家酒企持谨慎乐观态度。水井坊表示：“今年中秋旺季，我们保持谨慎乐观的态度。”泸州老窖称，存量市场竞争下，今年中秋假期，公司将加大市场投入以获取更多份额。

券商也普遍看好旺季行情。国盛证券研报表示，目前中秋动销旺季逐步临近，市场整体预期处于低位，动销环比改善可期。华泰证券预计，中秋假期、国庆假期应以环比改善、渐进式复苏方向为主。

(责编：罗知之、陈键)

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