龚梦泽

原标题：打造人才“智力引擎” 赋能汽车产业发展

近期，人力资源和社会保障部联合国家市场监督管理总局、国家统计局正式发布了19个新职业、28个新工种。其中，智能网联汽车测试员和智能网联汽车装调运维员引发广泛关注。

现阶段，在自动驾驶新车型或新功能开发的过程中，测试员既要站在车企的角度去发现不足，提出改进建议，同时也要从乘客及消费者视角提出优化意见。此外，如今打造一款较为成熟的自动驾驶汽车产品，不仅要经过一系列技术创新，也需要大量的道路测试验证。整个过程离不开测试和装调运维技术人员，他们的作用不可小觑。

从更深层次看，随着科技进步和产业升级，传统汽车行业正在向智能网联方向转型，这对劳动者的知识结构和技能水平提出了新的要求。面对产业端的快速发展和巨大市场潜力，相关人才供给已成为制约产业发展的关键因素之一。在此背景下，新设上述两个职业，是对未来劳动力市场变化的积极适应和引领。

笔者认为，着眼未来，宜从三方面发力解决汽车行业人才供给问题。

首先，目前国内高校基本没有设置类似智能网联汽车测试和装调运维这样的细分专业或相近学科。从业人员基本靠企业的岗前培训、短期培训，甚至企业实践来解决，短板明显。下一步，高校的教育、相关专业及课程的设置必须与时俱进，加快培养引领汽车产业发展的创新型人才。

其次，想要打造新汽车，必然需要拥有新知识、新技术和新理念的复合型创新人才，笔者建议，高校要在学科改革与升级方面，积极拥抱新能源、人工智能等新技术，帮助学生建立起“既专且宽”的复合型知识结构，提升专业复合度。

最后，在产教融合与校企合作方面，应吸取过往经验，解决产教融合“合而不深”“校热企冷”等问题。汽车产业转型期的人才培养，需要政府、企业、高校、行业等各方力量联合起来，协同攻关，构建出以产教深度融合和跨界协同为特征的“政产学研一体化”人才培养生态圈，努力打造出汽车产业人才高地，为汽车产业升级、智能网联汽车长远发展赋能助力。

(责编：罗知之、陈键)

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