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家电以旧换新需统筹处理好“交旧”和“换新”

2024年09月04日08:58 | 来源：证券日报
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原标题：家电以旧换新需统筹处理好“交旧”和“换新”

随着商务部等4部门办公厅发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，新一轮家电以旧换新正式启动。近日，北京、青岛等多地结合当地实际情况，落地相关细则，支持更多品类，补贴力度再度升级，为消费者带来了实实在在的优惠。

然而，在家电以旧换新实施过程中，仍存在一些痛点需要解决，如回收渠道不够畅通、流程复杂等，也出现了部分企业“收不到旧”和消费者“换新难”的现象。如何统筹处理好“交旧”和“换新”的关系，成为当前亟待解决的问题。对此，笔者认为，各方宜从三方面着力。

第一，优化回收渠道，构建多元化回收网络。

家电以旧换新的“交旧”环节畅通，关键在于构建一个高效、便捷、多元化的回收网络。各地可以鼓励线上线下相结合的回收模式。无论是实体店铺还是具备资质的电商平台，均可被纳入家电以旧换新的服务体系之中；鼓励不同性质、不同地区的企业参与进来，健全回收产业链。政府可以通过提供政策支持和技术指导，帮助企业建立完善的责任制回收机制，确保废旧家电得到妥善处理。此外，运用数字化手段赋能回收流程，比如开发专门的App或小程序，让消费者只需简单几步即可完成预约回收，这样既减少了操作流程，又提升了用户体验。

第二，简化流程，提升服务效率与质量。

在“换新”方面，简化流程是提升消费者满意度的关键。各地可以指导企业进一步精简申请材料，缩短审批周期，确保消费者能够快速享受优惠政策。企业需加强售后服务体系建设，如推行延保服务、增设免费上门安装调试服务等，这些举措都能显著提升消费者的购物体验。此外，通过大数据分析，企业可以更好地把握市场需求，提前备货，避免因库存不足导致的供应中断。

第三，加强资金管理，引导其合理有序落地。

资金的有效落实是以旧换新开展的基础与关键。在新一轮家电以旧换新中，多地拿出“真金白银”，补贴力度创新高。各地可以建立健全资金监管机制，精准补贴，确保专项补贴能够及时、准确地发放给符合条件的消费者。同时，加强对资金使用的审计监督，防止挪用、滥用现象的发生，并防止伪造“以旧换新”文件、条款等现象出现。为了提高资金使用效率，还可以探索与金融机构合作，推出低息贷款计划等。此外，各地还可以考虑设立专项基金，用于支持家电回收处理技术研发和基础设施建设，推动行业向更加环保、可持续的方向发展。

整体来看，通过优化回收渠道、简化流程以及加强资金管理等措施，着力解决当前“以旧换新”存在的痛点，方可打通各个环节，让政策红利真正触达消费者。

(责编：罗知之、陈键)
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