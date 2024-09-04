朱宝琛

原标题：各方合力 更加有效保护投资者合法权益

新证券法实施后首单适用行政执法当事人承诺制度的案件正式落地。日前，证监会表示：“证监会适用行政执法当事人承诺制度，紫晶存储案投资者损失得到及时高效赔偿。”这是较高效率保护投资者合法权益的重要体现。

投资者是市场之本。加强投资者保护，是资本市场全面深化改革的重要内容，也是资本市场监管工作的重中之重。新“国九条”提出，“必须始终践行金融为民的理念，突出以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益，助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求”。笔者认为，面对2亿多的A股市场投资者，保护好他们的合法权益，需要各方长期不懈的共同努力。

监管部门要紧盯“关键少数”，坚决对侵害投资者合法权益的行为说“不”。这就要求监管部门做到监管执法“长牙带刺”、有棱有角，铲除欺诈发行、财务造假、内幕交易等资本市场“毒瘤”，以强有力的行政执法工作护航资本市场高质量发展，不断增强投资者的获得感和投资安全感；同时，要进一步夯实投资者保护的制度基础，为投资者提供更为实质的公平保护。

投资者保护机构要更好发挥自身作用，探索更多提振投资者获得感的路径和方式。一方面，要积极发挥专业机构作用，持续引领投资者“全面知权、积极行权、依法维权”，增强投资者的获得感；另一方面，要综合运用支持投资者诉讼、示范判决、专业调解、代表人诉讼等方式，要求侵害投资者合法权益的各方依法赔偿投资者损失，切实维护投资者合法权益。

金融机构一头连着投资者，一头连着市场。因此，金融机构要切实发挥好桥梁作用，倾注更多的精力来服务投资者。一方面，要端正经营理念，真正从客户需求出发，将合适的产品通过适当的方式销售给合格的投资者；另一方面，要增强专业能力，用专业的服务取得投资者的信任。同时，要做好投资者教育工作，将投教活动“下沉”，让投资者教育知识真正“动”起来、“活”起来。

上市公司是市场之基，是投资价值的源泉。这就要求上市公司推动自身的高质量发展，努力将自身打造成“受投资者尊重的上市公司”。一方面，要完善法人治理、激发经营活力，通过市场化并购重组等方式做大做强，以良好经营业绩提升投资价值；另一方面，要加强投资者关系管理，主动与投资者沟通，积极向投资者展示自身的价值，要做好信息披露工作，减少信息的不对称。

媒体作为投资者保护工作的重要一环，要赋能“有效陪伴”。一方面，要发挥专业力量，及时传递监管声音，将投资者保护的理念传递出去；另一方面，要宣扬各市场主体优秀的投教作品和成功经验，帮助投资者更好学习掌握投资知识，提升投资技能。

投资者要提升金融素养，保护好自身的合法权益。要树立正确的投资理念，进行价值判断，不要盲目跟风，不要轻信“大师”“股神”的“投资秘籍”。一旦自身的合法权益受到侵害，要及时寻求监管部门、投资者保护机构的帮助，依法科学理性维权。

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出，“健全投资者保护机制”。相信在各方的积极推动之下，我国资本市场的投资者保护工作会迈上新的台阶。

(责编：罗知之、陈键)

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