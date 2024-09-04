郭子源

原标题：上市银行信贷结构持续优化

今年上半年，信贷资金主要投向了哪些领域？近期披露的上市银行2024年半年报显示，新质生产力、“三农”领域、小微企业、房地产市场合理融资需求、居民刚性和改善性住房需求成为重点支持对象。多家上市银行相关负责人表示，接下来将扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，不断优化信贷结构，支持经济高质量发展。

加快发展新质生产力

科技与产业变革为上市银行带来了新机遇。截至2024年6月末，中国工商银行战略性新兴产业贷款余额近3.1万亿元，较年初增加近4000亿元；中国农业银行高技术制造业贷款余额7150亿元，新增581亿元，战略性新兴产业贷款余额2.63万亿元，新增5272亿元；中国银行共为8.35万家科技型企业提供1.71万亿元授信支持，综合化服务累计供给超6500亿元；中国建设银行科技型企业贷款余额1.80万亿元，较上年年末增加1971.61亿元，增幅12.31%。

“农行聚焦服务创新驱动发展战略，抢抓新质生产力蓬勃发展的市场机遇，积极创新金融产品和服务机制，助力高水平科技自立自强。”农业银行副行长刘洪说，完善专属信贷政策体系，推出专属信贷产品服务，提升专营机构服务能力，拓展科技金融生态圈。

为了做好相关保障工作，农业银行已设立19个科技金融服务中心、230多家科技金融专业支行，在科技资源集聚区，因地制宜探索多样化的组织架构和业务模式，加快配备专业人才，打造专业化的客户营销、产品研发、信贷管理人才队伍。

“接下来，农业银行将继续加大力度支持战略性新兴产业发展，努力推动科技创新成果形成新质生产力，为引领产业向价值链高端延伸提供有力支撑。”刘洪说。

工商银行副行长张守川表示，接下来该行将助力传统产业优化升级、新兴产业培育壮大、未来产业超前布局，不断完善、优化科技金融体制机制，引导资金等生产要素向发展新质生产力集聚，助力因地制宜培育和发展新质生产力。

“在助力传统产业优化升级方面，我们将围绕智能制造、绿色制造、高端制造等重要生产场景，加强对全产业链上下游的综合金融服务，助力传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级。”张守川说，深入实施制造业金融服务专项行动，积极开展工业领域技术改造和设备更新专项再贷款支持工作。

与此同时，工商银行还将助力新兴产业培育壮大，把战略性新兴产业作为发展新质生产力的主阵地，优化新能源汽车、光伏制造、锂电池以及船舶和海工装备制造等新型产业投融资政策，持续提升金融服务的精准性和适配性。

“助力未来产业超前布局，要强化与产业基金的联合，贯穿科创投资‘募、投、管、退’全链条，带动更多金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。”张守川说。

普惠贷款持续增长

今年上半年，“三农”、小微企业依然是各家上市银行的信贷支持重点。监管数据显示，截至2024年6月末，民营经济贷款、普惠小微贷款余额同比分别增长8.1%、16.5%；截至2024年5月末，涉农贷款余额60万亿元，同比增长12.1%。

多家上市银行锚定农业强国建设目标，加大在粮食安全、设施农业等重点领域的金融资源投入力度。“农行姓农，服务‘三农’是农行的主责主业。”农业银行副行长林立说，该行主要实施了“五大专项行动”，即粮食金融专项行动、巩固拓展脱贫攻坚成果专项行动、支持乡村富民产业发展专项行动、支持农民增收致富专项行动、支持宜居宜业和美乡村建设专项行动。今年上半年，农业银行县域贷款余额9.6万亿元，较年初增加8267亿元，增速高于全行1.6个百分点。

党的二十届三中全会提出，完善强农惠农富农支持制度，其中，要坚持农业农村优先发展，完善乡村振兴投入机制。

“县域农村将迎来新的发展机遇期，这对农行服务乡村振兴提出了新要求。”林立说，随着强农惠农富农支持制度持续完善，农产品初深加工、冷链物流等农村产业融合新业态将蓬勃兴起；国家推进新能源汽车、智能家电下乡，推动数字、绿色、健康等农村新型消费，这将进一步释放乡村消费潜力；农村水、电、路、气改造升级，以及和美乡村建设、农村人居环境整治等农村基础设施建设的融资需求不断增加。

林立表示，接下来，农业银行将着力加大对“三农”和县域信贷的投放力度，加快政策产品和服务模式创新，推动金融与科技深度融合。

在普惠金融领域，除了信贷投放持续增长外，多家上市银行还搭建了合作平台，全方位赋能小微企业。今年上半年，中国邮政储蓄银行普惠小微贷款余额1.59万亿元，同比增长近18%，在该行所有贷款中占比超18%。“户均贷款余额仅72.5万元，这说明我们的服务更加下沉、更加普惠。”邮储银行副行长兼董事会秘书杜春野说。

“除了贷款，我们也在思考如何利用银行资源更好地赋能中小企业。”杜春野说，为此，该行搭建了“邮储易企营”平台，帮助中小微企业开展数字化转型，这项工作自去年11月在全国推广以来，已累计服务客户4.3万户次。

做好房地产金融服务

自房地产“5·17”新政发布后，市场出现了哪些变化？房地产金融如何更好地服务“保交房”工作，如何更好地满足居民刚性和改善性住房需求？

从个人住房贷款的角度看，多家上市银行相关负责人认为，居民的刚性和改善性住房需求将进一步得到释放。“今年上半年，房地产行业政策优化调整，通过调低贷款利率、降低首付比例、取消限购等措施，组合发力，市场方面出现了积极变化，部分区域和城市商品住房销售出现向好迹象，市场信心出现逐步恢复的积极信号。”刘洪说。

邮储银行零售业务总监梁世栋表示，从内外部数据看，房地产“5·17”新政对促进居民住房需求具有一定的积极作用，今年下半年，政策传导的效果将进一步显现，居民的需求也将逐步释放。“接下来，邮储银行将坚持支持居民刚性和改善性住房需求，坚持一手房、二手房并重，坚持在重点区域发力，例如一线城市、县域市场等，保持住房按揭业务平稳健康有序发展。”梁世栋说。

从房地产企业的融资角度看，多家上市银行相关负责人表示，该行将认真落实“保交房”工作，扩大城市房地产融资协调机制成效，满足房企的合理融资需求。

“今年上半年以来，房企外部融资环境有所改善。”中国银行风险总监刘坚东表示，接下来将继续认真落实“保交房”各项工作，推进房地产融资协调机制、保交房攻坚战相关工作，根据市场化、法治化原则做到“应贷尽贷”；与此同时，推动已建成存量商品房去库存，在依法合规、风险可控的前提下，支持地方国有企业收购存量商品房用作配售或配租型保障性住房，持续推动“三大工程”、租赁住房等业务落地。

刘洪表示，今年上半年，农业银行房地产业贷款余额8923亿元，新增投放1309亿元，新增贷款主要投向城市更新、保障性安居工程等民生保障类项目，市场销售预期较好的商品房开发项目以及现金流较为稳定的商业物业项目，客户类型覆盖国企、混合所有制和民营等各类房地产企业。

“下一步，农业银行将满足房企的合理融资需求，为市场持续恢复向好、促进房地产市场平稳健康发展贡献农行力量。”刘洪说，一是全面助力做好“保交房”工作，强化与政府的沟通对接，做好相关项目的融资、风险处置工作；二是提升房地产融资协调机制的服务质效，持续跟进“白名单”项目，完善全流程服务机制，“量质并举”做好贷款投放；三是持续做好“三大工程”融资，动态对接“平急两用”项目清单，推动保障性住房成熟项目审查审批，加快融资落地。

(责编：罗知之、陈键)

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