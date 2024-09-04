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空天遥感数据要素评估服务平台投运

2024年09月04日09:00 | 来源：科技日报
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原标题：空天遥感数据要素评估服务平台投运

科技日报北京9月3日电 （记者陆成宽）记者从中国科学院空天信息创新研究院（以下简称“空天院”）获悉，由空天院遥感卫星应用国家工程研究中心牵头研制的空天遥感数据要素评估服务平台3日正式投入运行。该平台是我国首个集遥感数据要素、质量评价和价值评估为一体化的空天数据要素综合性服务平台。

数据是价值创造的重要源泉，更是驱动经济运行的新生产要素。空天遥感数据具有空间覆盖广、时空连续的特点，日益成为经济高质量发展的关键因素。空天遥感数据要素评估服务平台是空天遥感数据要素流通基础底座，具有空天遥感数据资源汇聚、质量评价、价值评估、应用场景展现等功能。

该平台上线了一批经过质量评价的地基观测数据和卫星遥感数据要素产品。这些产品包括30种全球和区域卫星遥感产品，以及采用空天院科研人员利用自主算法和国产卫星遥感数据研制而成的1公里分辨率覆盖全球、16米分辨率覆盖全国的遥感产品。

“我们将空天遥感数据要素和其质量评价、价值评估集成在一个平台，目的在于让用户可以通过平台实现空天遥感数据要素价值的初步判断，解决空天遥感数据来源及应用场景的多样性带来的质量评价标准不统一、价值估值不确定的问题。”空天院研究员闻建光说。

中国遥感应用协会定量遥感专委会主任、空天院研究员柳钦火表示，空天遥感数据是大数据资产化的重要组成部分，涵盖地基观测、塔基观测、无人机观测、航空遥感和卫星遥感等方面的数据。空天遥感产品质量评价是数据价值评估的基础，也是数据产品质量提升的依据。空天遥感数据要素评估服务平台的上线将有助于空天遥感数据共享共用，进一步释放空天遥感数据要素价值。

(责编：罗知之、陈键)
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